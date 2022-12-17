«Арсенал» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 21:00 мск. «Арсенал» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Канониры» в нынешнем сезоне демонстрируют прекрасные результаты. «Арсенал» находится на 1 месте в турнирной таблице АПЛ.

При этом «Арсенал» не столь мощно, как для лидера, выглядит в атаке. В 14 матчах команда настреляла 33 мяча.

При этом оборона команды действует весьма надежно. Пропущено всего 11 мячей, что является одним из лучших (наряду с «Ньюкаслом») показателей в лиге.

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Свой последний поединок команда провела ударно. «Арсенал» сумел сломить сопротивление «Милана» (2:1).

В этом поединке «Арсенал» наверняка постарается сыграть на своих козырях. Надежные тылы могут стать важным фактором для победы.

«Ювентус»

В нынешнем сезоне эта команда демонстрирует не самые позитивные результаты. В турнирной таблице своего чемпионата «Ювентус» находится на 3 позиции.

При этом борьба за самые высокие места еще не проиграна. Вот только отставание от лидера «Наполи» составляет 10 очков.

Оборона «Ювентуса» является главным достоянием команды. Команда пропустила в свои ворота всего 7 раз.

Свой последний матч «Ювентус» провел успешно. Дома туринцы деклассировали «Лацио» со счетом 3:0.

Наверняка итальянцы не будут отсиживаться в тылах. Правда, состав туринцев сейчас и близко не назовешь оптимальным.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.97.

На викторию «Ювентуса» дают — 3.63, ничья оценена — в 4.05.

Команда Микеля Артеты выглядит монолитнее соперника , и наверняка продемонстрирует это на деле.

Наш прогноз — Фора «Арсенала» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.53.