«Арсенал»
«Канониры» в нынешнем сезоне демонстрируют прекрасные результаты. «Арсенал» находится на 1 месте в турнирной таблице АПЛ.
При этом «Арсенал» не столь мощно, как для лидера, выглядит в атаке. В 14 матчах команда настреляла 33 мяча.
При этом оборона команды действует весьма надежно. Пропущено всего 11 мячей, что является одним из лучших (наряду с «Ньюкаслом») показателей в лиге.
Свой последний поединок команда провела ударно. «Арсенал» сумел сломить сопротивление «Милана» (2:1).
В этом поединке «Арсенал» наверняка постарается сыграть на своих козырях. Надежные тылы могут стать важным фактором для победы.
«Ювентус»
В нынешнем сезоне эта команда демонстрирует не самые позитивные результаты. В турнирной таблице своего чемпионата «Ювентус» находится на 3 позиции.
При этом борьба за самые высокие места еще не проиграна. Вот только отставание от лидера «Наполи» составляет 10 очков.
Оборона «Ювентуса» является главным достоянием команды. Команда пропустила в свои ворота всего 7 раз.
Свой последний матч «Ювентус» провел успешно. Дома туринцы деклассировали «Лацио» со счетом 3:0.
Наверняка итальянцы не будут отсиживаться в тылах. Правда, состав туринцев сейчас и близко не назовешь оптимальным.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.97.
На викторию «Ювентуса» дают — 3.63, ничья оценена — в 4.05.
Наш прогноз — Фора «Арсенала» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.53.