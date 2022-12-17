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    «Старая Сеньора» будет унижена?!

    «Арсенал» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 3.27) на футбол, товарищеский матч, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Ювентус»
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    Душан Влахович
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 21:00 мск. «Арсенал» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 17 Декабря 2022 года

    «Арсенал»

    «Канониры» в нынешнем сезоне демонстрируют прекрасные результаты. «Арсенал» находится на 1 месте в турнирной таблице АПЛ.

    При этом «Арсенал» не столь мощно, как для лидера, выглядит в атаке. В 14 матчах команда настреляла 33 мяча.

    При этом оборона команды действует весьма надежно. Пропущено всего 11 мячей, что является одним из лучших (наряду с «Ньюкаслом») показателей в лиге.

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    Свой последний поединок команда провела ударно. «Арсенал» сумел сломить сопротивление «Милана» (2:1).

    В этом поединке «Арсенал» наверняка постарается сыграть на своих козырях. Надежные тылы могут стать важным фактором для победы.

    «Ювентус»

    В нынешнем сезоне эта команда демонстрирует не самые позитивные результаты. В турнирной таблице своего чемпионата «Ювентус» находится на 3 позиции.

    При этом борьба за самые высокие места еще не проиграна. Вот только отставание от лидера «Наполи» составляет 10 очков.

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    • Оборона «Ювентуса» является главным достоянием команды. Команда пропустила в свои ворота всего 7 раз.

    Свой последний матч «Ювентус» провел успешно. Дома туринцы деклассировали «Лацио» со счетом 3:0.

    Наверняка итальянцы не будут отсиживаться в тылах. Правда, состав туринцев сейчас и близко не назовешь оптимальным.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.97.

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    На викторию «Ювентуса» дают — 3.63, ничья оценена — в 4.05.

    Команда Микеля Артеты выглядит монолитнее соперника, и наверняка продемонстрирует это на деле.

    Наш прогноз — Фора «Арсенала» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.53.

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    «Арсенал» — «Ювентус»: прогноз, ставка (3.27), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на футбол. «Старая Сеньора» будет унижена?!
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