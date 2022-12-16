16 декабря, 3-й тур Кубка португальской лиги — «Порту» на стадионе «Драгау» примет «Визелу». Матч начнется в 23:30 мск. «Порту» — «Визела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Драконы» возглавляют группа А в этом турнире. Они провели два тура и набрали 4 очка — ничья и победа. Победа в следующем матче позволит оторваться от ближайшего преследователя.

На старте Кубка «Порту» потерял очки в матче с «Мафрой». Поединок состоялся 25 ноября и закончился вничью 2:2. После этого хозяева поля смогли набрать полноценные 3 пункта, обыграв со счетом 2:0 «Шавиш».

Таким образом, с учетом всех турниров «Порту» продлил свою беспроигрышную серию до 7 матчей и 5 результатов в ней — это победы.

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Отметим, что в чемпионате Португалии «Порту» занимает 2-е место, с отставанием от «Бенфики» на 8 очков. В феврале клуб выступит в плей-офф Лиги чемпионов, так как он выиграл группу В.

«Визела»

Гости набрали свои 2 балла путем ничьих. Для выхода из группы им нужна только победа, а у «Порту» «Визела» не выигрывала ни разу за все 4 очных встречи.

В 1-м туре коллектив разошелся мировой с «Шафишем» (2:2), а после этого сыграла 1:1 с «Мафрой». Тем не менее эти два результата позволили команде набрать серию из трех матчей без поражений.

13 ноября «Визела» обыграла «Пасуш де Феррейра» (2:0) в чемпионате Португалии и это был первый положительный результат команды за последние 6 матчей. К слову, в Примейре клуб идет 13-м.

В нынешнем сезоне «Визела» сыграла на выезде 10 раз и лишь в трех случаях одержала победу.

Прогноз и ставка

«Порту» обыгрывал «Визелу» во всех четырех очных матчах, которые были между командами. В трех из четырех случаев «Драконы» забивали сопернику больше двух мячей.

Котировки букмекеров на игру составляют 1.22 и 10.0 в пользу хозяев. Даже ничья кажется не очень возможным вариантом — 6.20.

«Порту» для уверенности нужно побеждать. С этом соперником проблем никогда не было, вряд ли они будут сейчас. Можно поставить на победу первой команды с форой -1.5 за 1.74.

Также можно сыграть на результативности «Порту». Учитывая статистику очных встреч, ставка на тотал «Порту» больше 2.5 за 1.99 будет оправдана.