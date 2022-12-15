«Бэйцзин Гоань»
Эта команда борется за 3 место в китайской Суперлиге. Правда, но пока «Бэйцзин Гоань» находится на 6-й позиции.
Отставание от заветной третьей строчки измеряется шестью очками. Вот только надежность обороны хромает на обе ноги: 42 пропущенных мяча.
Коэффициенты матча Бэйцзин Гоань — Чанчунь Ятай
В позапрошлом туре клуб уступил дома «Далянь Ифан» (1:3). Перед этим «Бэйцзин Гоань» в гостях потерпел поражение от «Чжэцзян Профессионал» (0:2).
Эти неудачи коллектив прервал в минувшем поединке Суперлиги, разгромив на выезде «Хэбэй» (4:0), так что можно говорить о том, что он приходит в себя.
«Чанчунь Ятай»
«Чанчунь Ятай» в нынешнем сезоне выглядит крайне неубедительно. Сейчас команда находится на 11 месте.
Причем главной проблемой команды является оборона. В 30 матчах пропущен уже 41 мяч.
После поражения от «Шицзячжуан» (0:2) три тура назад клуб не знает поражений при двух победах и одной ничьей.
Такие результаты говорят о том, что коллектив в хорошей форме и на фоне не лучших выступлений соперника способен победить в грядущей игре.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля — 1,80. Победа гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,70.
«Бэйцзин Гоань» забивал в шести из последних семи матчах, «Чанчунь Ятай» — в последних трех играх.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,90.
Еще один вариант ставки — «Чанчунь Ятай» не проиграет за 2,01. Беспроигрышная серия команды дает неплохие шансы на данный исход.