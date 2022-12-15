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    Прервет ли «Бэйцзин Гоань» беспроигрышную серию «Чанчунь Ятай»?

    «Бэйцзин Гоань» — «Чанчунь Ятай». Прогноз, ставки (к. 1.90) на футбол, Суперлига, 15 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бэйцзин Гоань» — «Чанчунь Ятай»
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    «Бэйцзин Гоань» занимает 6 место
    В 31-м туре китайской Суперлиги «Бэйцзин Гоань» на своем поле будет принимать «Чанчунь Ятай». Начало встречи — в 10:00 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 15 Декабря 2022 года

    «Бэйцзин Гоань»

    Эта команда борется за 3 место в китайской Суперлиге. Правда, но пока «Бэйцзин Гоань» находится на 6-й позиции.

    Отставание от заветной третьей строчки измеряется шестью очками. Вот только надежность обороны хромает на обе ноги: 42 пропущенных мяча.

    Коэффициенты матча Бэйцзин Гоань — Чанчунь Ятай

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    В позапрошлом туре клуб уступил дома «Далянь Ифан» (1:3). Перед этим «Бэйцзин Гоань» в гостях потерпел поражение от «Чжэцзян Профессионал» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Эти неудачи коллектив прервал в минувшем поединке Суперлиги, разгромив на выезде «Хэбэй» (4:0), так что можно говорить о том, что он приходит в себя.

    «Чанчунь Ятай»

    «Чанчунь Ятай» в нынешнем сезоне выглядит крайне неубедительно. Сейчас команда находится на 11 месте.

    Причем главной проблемой команды является оборона. В 30 матчах пропущен уже 41 мяч.

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    • После поражения от «Шицзячжуан» (0:2) три тура назад клуб не знает поражений при двух победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о том, что коллектив в хорошей форме и на фоне не лучших выступлений соперника способен победить в грядущей игре.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля — 1,80. Победа гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,70.

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    «Бэйцзин Гоань» забивал в шести из последних семи матчах, «Чанчунь Ятай» — в последних трех играх.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,90.

    Еще один вариант ставки — «Чанчунь Ятай» не проиграет за 2,01. Беспроигрышная серия команды дает неплохие шансы на данный исход.

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    «Бэйцзин Гоань» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Бэйцзин Гоань» беспроигрышную серию «Чанчунь Ятай»?
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