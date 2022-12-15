«Адана Демирспор» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 17:30 мск. «Адана Демирспор» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адана Демирспор»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Адана Демирспор» находится на 3 месте в турецкой Суперлиге.

При этом «Адана Демирспор» отстает от лидера на 5 очков. Вот только с атакой у команды не все ладно: всего 24 гола в 13 матчах.

При этом оборона команды действует не самым надежным образом. Пропущено уже 14 мячей.

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Свой последний поединок команда провела относительно успешно. В контрольной встрече «Адана Демирспор» расписал мировую с «Галатасараем» (2:2).

В этом поединке «Адана Демирспор» наверняка будет пытаться искать свой шанс у ворот итальянцев. Тем более, соперник не лучшим образом обороняется.

«Сампдория»

Генуэзцы нынешний сезон фактически проваливают. Предпоследнее место в Серии А с 6 очками в активе — явный показатель проблем.

Вот только с результативностью у команды имеются огромнейшие сложности. В 15 матчах игроки «Сампдории» настреляли только 6 мячей.

Да и с монолитностью обороны имеются значительные трудности. Команда пропустила уже 27 мячей.

Свой последний матч «Сампдория» выиграла. В товарищеском матче генуэзцы разнесли в щепки «ТС Гэлакси» (5:1).

Наверняка итальянцы постараются продолжить в том же духе. Как минимум, «самп» будут активно идти вперед.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сампдории» предлагают — 2.38.

На викторию «Адана Демирспора» дают — 2.58, ничья оценена — в 3.52.

В последнем своем матче «Сампдория» выглядела впечатляюще, и наверняка вновь постарается преуспеть в атаке .

Наш прогноз — Победа «Сампдории». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.46.