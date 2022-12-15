«Адана Демирспор»
Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Адана Демирспор» находится на 3 месте в турецкой Суперлиге.
При этом «Адана Демирспор» отстает от лидера на 5 очков. Вот только с атакой у команды не все ладно: всего 24 гола в 13 матчах.
При этом оборона команды действует не самым надежным образом. Пропущено уже 14 мячей.
Свой последний поединок команда провела относительно успешно. В контрольной встрече «Адана Демирспор» расписал мировую с «Галатасараем» (2:2).
В этом поединке «Адана Демирспор» наверняка будет пытаться искать свой шанс у ворот итальянцев. Тем более, соперник не лучшим образом обороняется.
«Сампдория»
Генуэзцы нынешний сезон фактически проваливают. Предпоследнее место в Серии А с 6 очками в активе — явный показатель проблем.
Вот только с результативностью у команды имеются огромнейшие сложности. В 15 матчах игроки «Сампдории» настреляли только 6 мячей.
Да и с монолитностью обороны имеются значительные трудности. Команда пропустила уже 27 мячей.
Свой последний матч «Сампдория» выиграла. В товарищеском матче генуэзцы разнесли в щепки «ТС Гэлакси» (5:1).
Наверняка итальянцы постараются продолжить в том же духе. Как минимум, «самп» будут активно идти вперед.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сампдории» предлагают — 2.38.
На викторию «Адана Демирспора» дают — 2.58, ничья оценена — в 3.52.
В последнем своем матче «Сампдория» выглядела впечатляюще, и
Наш прогноз — Победа «Сампдории». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.46.