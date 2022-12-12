«Хапоэль» Ноф-ха-Галиль
Эта команда нынешний сезон проводит весьма посредственно. В первом дивизионе чемпионата Израиля она находится на предпоследнем 15 месте.
Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 14 матчах забито всего лишь 12 мячей.
В предыдущем своем матче «Хапоэль» Ноф-ха-Галиль проиграл. Дома команда уступила «Бней Иегуде» (0:2).
Да и вообще, игра команды не отличается стабильностью. Впору и результаты, да и оборона дала результативный сбой уже 26 раз.
В этом матче хозяева наверняка постараются дать бой более сильному сопернику. Вот только класса хозяевам банально может не хватить.
«Маккаби» Хайфа
В нынешнем сезоне эта команда выглядит впечатляюще. Уверенное лидерство в чемпионате сие лишь подтверждает.
В минувшем туре чемпионата «Маккаби» Хайфа вновь сумел победить. Дома команда учинили разгром «Хапоэлю» из Тель-Авива (5:2).
Команда выиграла 11 матчей из 13 в чемпионате. Причем пропускает клуб из Хайфы немало, как для лидера — 13 мячей.
В этой встрече «Маккаби» Хайфа наверняка будет действовать с позиции силы. Команда смотрится на две головы сильнее соперника.
Наверняка гости начнут матч активно. Сильный по именам состав и неплохие кондиции лидеров станут решающим фактором успеха.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Маккаби» Хайфа предлагают — 1.06.
На викторию «Хапоэля» Ноф-ха-Галиль дают — 20.00, ничья оценена — в 10.00.
Наш прогноз — Фора «Маккаби» Хайфа -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.25.