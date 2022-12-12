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    «Маккаби» Хайфа покажет класс

    «Хапоэль» Ноф-ха-Галиль — «Маккаби» Хайфа. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Кубок Израиля, 12 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хапоэль» Ноф-ха-Галиль — «Маккаби» Хайфа
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    Тьяронн Шери
    «Хапоэль» Ноф-ха-Галиль сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках 1/16 финала Кубка Израиля. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 21:00 мск. «Хапоэль» Ноф-ха-Галиль — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хапоэль» Ноф-ха-Галиль

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма посредственно. В первом дивизионе чемпионата Израиля она находится на предпоследнем 15 месте.

    Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 14 матчах забито всего лишь 12 мячей.

    В предыдущем своем матче «Хапоэль» Ноф-ха-Галиль проиграл. Дома команда уступила «Бней Иегуде» (0:2).

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    Да и вообще, игра команды не отличается стабильностью. Впору и результаты, да и оборона дала результативный сбой уже 26 раз.

    В этом матче хозяева наверняка постараются дать бой более сильному сопернику. Вот только класса хозяевам банально может не хватить.

    «Маккаби» Хайфа

    В нынешнем сезоне эта команда выглядит впечатляюще. Уверенное лидерство в чемпионате сие лишь подтверждает.

    В минувшем туре чемпионата «Маккаби» Хайфа вновь сумел победить. Дома команда учинили разгром «Хапоэлю» из Тель-Авива (5:2).

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    • Команда выиграла 11 матчей из 13 в чемпионате. Причем пропускает клуб из Хайфы немало, как для лидера — 13 мячей.

    В этой встрече «Маккаби» Хайфа наверняка будет действовать с позиции силы. Команда смотрится на две головы сильнее соперника.

    Наверняка гости начнут матч активно. Сильный по именам состав и неплохие кондиции лидеров станут решающим фактором успеха.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Маккаби» Хайфа предлагают — 1.06.

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    На викторию «Хапоэля» Ноф-ха-Галиль дают — 20.00, ничья оценена — в 10.00.

    Гости имеют заметное превосходство в классе над оппонентом, и наверняка выиграют с крупным счетом.

    Наш прогноз — Фора «Маккаби» Хайфа -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.25.

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    «Хапоэль» Ноф-ха-Галиль — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 12.12.2022. Прогнозы на футбол. «Маккаби» Хайфа покажет класс
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