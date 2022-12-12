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    «Хапоэль» быстро возьмет свое

    «Ашдод» — «Хапоэль» Беэр-Шева. Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, Кубок Израиля, 12 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ашдод» — «Хапоэль» Беэр-Шева
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    Эльянив Барда
    «Ашдод» сыграет на своем поле с «Хапоэлем» Беэр-Шева в рамках 1/16 финала Кубка Израиля. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 20:30 мск. «Ашдод» — «Хапоэль» Беэр-Шева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ашдод»

    Эта команда нынешний сезон проводит посредственно. В чемпионате Израиля она находится на 6 месте.

    Вот только с результативностью у команды имеются заметные сложности. В 15 матчах игроки «Ашдода» настреляли только 13 мячей.

    В предыдущем своем матче «Ашдод» проиграл. Причем минимальная коллизия от «Маккаби» Бней-Рейне привела к вылету из Кубка Тото.

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    Да и вообще, игра «Ашдода» не отличается стабильностью. Впору и результаты, да и оборона частенько дает сбои.

    В этом матче хозяева наверняка постараются оказать сопротивление более сильному сопернику. Родные стены могут в этом помочь.

    «Хапоэль» Беэр-Шева

    Клуб из Беэр-Шевы нынешний сезон не может записать себе в актив. Текущее 3 место в чемпионате Израиля — явно не потолок возможностей команды.

    В минувшем туре чемпионата «Хапоэль» Беэр-Шева сумел победить. На выезде был уверенно обыгран «Кирьят-Шмона» (0:2).

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    • Команда имеет весьма надежные оборонительные тылы. В 13 матчах чемпионата пропущено всего 11 мячей.

    В этой встрече «Хапоэль» Беэр-Шева наверняка будет действовать с позиции силы. По всем параметрам команда смотрится мощнее соперника.

    Наверняка гости начнут матч активно. С атакой у команды полный порядок, да и мотивация на кубковый поединок огромная.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Хапоэля» Беэр-Шева предлагают — 1.75.

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    На викторию «Ашдода» дают — 4.60, ничья оценена — в 3.20.

    Гости выглядят куда предпочтительнее «Ашдода», и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Хапоэля» Беэр-Шева в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.90.

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    «Ашдод» — «Хапоэль» Беэр-Шева: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 12.12.2022. Прогнозы на футбол. «Хапоэль» быстро возьмет свое
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