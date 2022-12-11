«Сассуоло» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 18:00 мск. «Сассуоло» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

Эта команда проводит привычно посредственный сезон. «Сассуоло» находится на скромнейшем 15 месте в турнирной таблице Серии А.

При этом «Сассуоло» крайне неудачно выглядит в атаке. В 15 поединках игроки команды забили всего 15 мячей.

Да и побеждает команда откровенно нечасто. «Сассуоло» выиграл лишь 4 поединка в Серии А.

Все прогнозы на футбол

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Сассуоло» был разгромлен «Болоньей» (3:0).

Да и вообще, «Сассуоло» давненько не чувствовал вкуса побед. Последняя виктория пришлась еще на конец октября.

«Марсель»

В нынешнем сезоне эта команда выступает неровно. Нынешнее 4 место в чемпионате Франции не может устраивать столь амбициозный клуб.

«Марсель» забивает с огромной натугой. В 15 матчах марсельцы забили всего лишь 26 мяча.

А вот в плане надежности тылов проблем почти нет. Марсельцы пропустили всего лишь 13 мячей.

Свой последний поединок команда провела успешно. На выезде была добыта стратегически важная виктория над «Монако» (2:3).

В этом поединке команда постарается как можно скорее взломать оборонительные порядки соперника. У французов сильный по именам состав, где есть кому брать игру на себя.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Марселя» предлагают — 2.11.

На викторию «Сассуоло» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.67.

Марсельцы сильнее, и наверняка постараются как можно скорее обозначить свое преимущество в классе.

Наш прогноз — Победа «Марселя». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.29.