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    «Спортинг» Хихон — «Лас-Пальмас». Прогноз, ставка (к. 3.13) на футбол, чемпионат Испании, 3 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Лас-Пальмас»
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    «Лас-Пальмас»
    В субботу, 3 декабря, в 18-м туре испанской Сегунды хихонский «Спортинг». на своем поле сразится с «Лас-Пальмасом». Встреча начнется в 20:30 по мск. «Спортинг» Хихон — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 03 Декабря 2022 года
    Спортинг Хихон
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    «Спортинг» Хихон

    «Спортинг» еще вполне может вклиниться в борьбу за путевку в элиту. После 17 туров он с 23 баллом идет в середине турнирной таблицы, но от зоны плей-офф отстает на четыре пункта.

    За всю турнирную дистанцию команда из Хихона смогла отпраздновать пять выигрышей, еще восемь раз она делила очки со своими оппонентами и четырежды уходила с поля ни с чем.

    Коэффициенты матча Спортинг Хихон — Лас-Пальмас

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    К данной же игре «красно-белые» подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией в рамках Сегунды. В этот период они раз уступили и пять встреч завершили миром. Например, в прошлом туре они в гостях поделили очки с «Уэской» 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стен «Спортинг» в текущем чемпионате за восемь проведенных игр выиграл в половине из них, еще три матча он свел вничью и только раз уходил с поля поверженным.

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» в прошлом сезоне боролся за выход в Примеру, но проиграл на стадии плей-офф. В текущем сезоне он также является одним из претендентов на повышение в классе.

    Сейчас канарцы с 31 зачетным пунктом разместились на второй строке в турнирной таблице Сегунды, но группа преследователей находится совсем рядом. Коллектив в этом первенстве восемь встреч выиграл, семь раз сыграл вничью и дважды уступал.

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    • Сейчас у островитян 3-матчевая беспроигрышная серия. Сперва в этот период они расписали два мировых результата с одинаковым счетом по 1:1, а затем в дерби переиграли «Тенерифе» 3:1.

    Из восьми выездных поединков текущего первенства «Лас-Пальмас» уступил лишь в одном, а также три раза побеждал и четыре встречи свел вничью.

    Три из четырех последних очных игр выиграл «Лас-Пальмас» и раз сильнее оказались хихионцы. В прошлом сезоне оба раза по 1:0 верх взяли островитяне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Лас-Пальмаса» предлагают — 2.67.

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    На викторию «Спортинга» дают — 2.74, ничья оценена — в 3.13.

    В данном противостоянии прогнозируем мировой исход, ведь хихионцы довольно-таки миролюбивы, а островитяне в свою очередь вне родных стен в этом сезоне часто играют вничью.

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    «Спортинг» Хихон — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (3.13), статистика, коэффициенты матча 03.12.2022. Прогнозы на футбол. Ставим на мировой исход
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