В субботу, 3 декабря, в 18-м туре испанской Сегунды хихонский «Спортинг». на своем поле сразится с «Лас-Пальмасом». Встреча начнется в 20:30 по мск. «Спортинг» Хихон — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» еще вполне может вклиниться в борьбу за путевку в элиту. После 17 туров он с 23 баллом идет в середине турнирной таблицы, но от зоны плей-офф отстает на четыре пункта.

За всю турнирную дистанцию команда из Хихона смогла отпраздновать пять выигрышей, еще восемь раз она делила очки со своими оппонентами и четырежды уходила с поля ни с чем.

Коэффициенты матча Спортинг Хихон — Лас-Пальмас 1X2Новым игрокам 2.703.102.75Фрибет$40

К данной же игре «красно-белые» подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией в рамках Сегунды. В этот период они раз уступили и пять встреч завершили миром. Например, в прошлом туре они в гостях поделили очки с «Уэской» 0:0.

Все прогнозы на футбол

В родных стен «Спортинг» в текущем чемпионате за восемь проведенных игр выиграл в половине из них, еще три матча он свел вничью и только раз уходил с поля поверженным.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» в прошлом сезоне боролся за выход в Примеру, но проиграл на стадии плей-офф. В текущем сезоне он также является одним из претендентов на повышение в классе.

Сейчас канарцы с 31 зачетным пунктом разместились на второй строке в турнирной таблице Сегунды, но группа преследователей находится совсем рядом. Коллектив в этом первенстве восемь встреч выиграл, семь раз сыграл вничью и дважды уступал.

Сейчас у островитян 3-матчевая беспроигрышная серия. Сперва в этот период они расписали два мировых результата с одинаковым счетом по 1:1, а затем в дерби переиграли «Тенерифе» 3:1.

Из восьми выездных поединков текущего первенства «Лас-Пальмас» уступил лишь в одном, а также три раза побеждал и четыре встречи свел вничью.

Три из четырех последних очных игр выиграл «Лас-Пальмас» и раз сильнее оказались хихионцы. В прошлом сезоне оба раза по 1:0 верх взяли островитяне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Лас-Пальмаса» предлагают — 2.67.

На викторию «Спортинга» дают — 2.74, ничья оценена — в 3.13.

В данном противостоянии прогнозируем мировой исход, ведь хихионцы довольно-таки миролюбивы, а островитяне в свою очередь вне родных стен в этом сезоне часто играют вничью.