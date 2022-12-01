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    «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шеньхуа». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, чемпионат Китая, 1 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шеньхуа»
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    «Мэйчжоу Хакка» — фаворит матча
    «Мэйчжоу Хакка» сыграет на своем поле с клубом «Шанхай Шеньхуа» в рамках 28-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 14:30 мск. «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 01 Декабря 2022 года

    «Мэйчжоу Хакка»

    Эта команда неплохо обороняется, но этого маловато. На текущий момент команда занимает скромное девятую позицию.

    Минувший тур не стал для команды успешным. «Мэйчжоу Хакка» потерпел поражение от «Далян Про».

    Коэффициенты матча Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шэньхуа

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    Перед этим коллектив и вовсе потерпел разгромное поражение от «Ухань Фри Таунс» (0:3). Перед этим у него была серия из трех побед кряду.

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    Таким образом, клуб переживает небольшой спад после хорошего периода выступлений.

    «Шанхай Шеньхуа»

    «Шанхай Шеньхуа» в нынешнем сезоне не борется за высокие места. Сейчас команда занимает скромную 10-ю строчку.

    Главным украшением команды являются относительно надежные тылы. В 27 матчах пропущено 28 мячей.

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    • В двух предыдущих турах «Шанхай Шеньхуа» проиграл. На выезде команда уступила «Тяньцзинь Тайгер» (1:2) и «Бэйцзин Гоань» (1:2).

    В последних девяти поединках во всех турнирах клуб одержал только одну победу при пяти матчах. Такая форма также не сулит успеха в грядущей игре.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,03. Успех гостей оценивается в 3,45, тогда как ничья — в 3,70.

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    «Мэйчжоу Хакка» — фаворит матча, и способен забить минимум два мяча.

    Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Мэйчжоу Хакка» больше 1,5 голов за 2,90.

    Еще один вариант ставки — «Шанхай Шеньхуа» не забьет за 2,80. Хотя клуб забивал как минимум один гол в каждом из последних матчей во всех турнирах, здесь он все же не фаворит.

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    «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 01.12.2022. Прогнозы на футбол. Чья серия поражений прервется?
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