«Ухань Фри Таунс» сыграет на своем поле с клубом «Чанчунь Ятай» в рамках 28-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 14:30 мск. «Ухань Фри Таунс» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ухань Фри Таунс»

«Ухань Фри Таунс» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Сейчас команда и вовсе лидирует, опережая по разнице мячей «Шаньдун Тайшань».

Главным украшением команды является мощная атака. В 27 матчах игроки клуба настреляли 77 мячей.

В предыдущем туре «Ухань Фри Таунс» одержал очередную разгромную победу. Жертвой клуба на выезде стал «Шэньчжэнь» (4:0).

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Перед этим коллектив крупно переиграл «Мэйчжоу Хакка» (3:0) на своем поле и «Дандунь» (5:1) в гостях в Кубке Китая, что говорит об отличной форме лидера Суперлиги.

«Чанчунь Ятай»

«Чанчунь Ятай» в нынешнем сезоне выглядит крайне неубедительно. Сейчас команда находится на 11 месте.

Причем главной проблемой команды является оборона. В 27 матчах пропущено уже 38 мячей.

В последнем домашнем матче команда вновь осталась без очковых приобретений. «Чанчунь Ятай» потерпел поражение «Шицзячжуан» (0:2).

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при трех поражениях, а значит гостям будет сложно устоять против явного фаворита.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30, успех гостей оценивается в 8,70, ничья — в 5,80.

«Чанчунь Ятай» забил лишь один мяч в последних трех матчах, тогда как против лидера коллективу будет тем более сложно отличиться голом.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Чанчунь Ятай» не забьет за 2,10.

Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Ухань Фри Таунс» больше 2,5 голов за 2,02, ведь набравший отличную форму лидер принимает проблемную команду, которая много пропускает.