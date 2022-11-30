«Ухань Фри Таунс»
«Ухань Фри Таунс» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Сейчас команда и вовсе лидирует, опережая по разнице мячей «Шаньдун Тайшань».
Главным украшением команды является мощная атака. В 27 матчах игроки клуба настреляли 77 мячей.
В предыдущем туре «Ухань Фри Таунс» одержал очередную разгромную победу. Жертвой клуба на выезде стал «Шэньчжэнь» (4:0).
Перед этим коллектив крупно переиграл «Мэйчжоу Хакка» (3:0) на своем поле и «Дандунь» (5:1) в гостях в Кубке Китая, что говорит об отличной форме лидера Суперлиги.
«Чанчунь Ятай»
«Чанчунь Ятай» в нынешнем сезоне выглядит крайне неубедительно. Сейчас команда находится на 11 месте.
Причем главной проблемой команды является оборона. В 27 матчах пропущено уже 38 мячей.
В последнем домашнем матче команда вновь осталась без очковых приобретений. «Чанчунь Ятай» потерпел поражение «Шицзячжуан» (0:2).
В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при трех поражениях, а значит гостям будет сложно устоять против явного фаворита.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30, успех гостей оценивается в 8,70, ничья — в 5,80.
«Чанчунь Ятай» забил лишь один мяч в последних трех матчах, тогда как против лидера коллективу будет тем более сложно отличиться голом.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Чанчунь Ятай» не забьет за 2,10.
Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Ухань Фри Таунс» больше 2,5 голов за 2,02, ведь набравший отличную форму лидер принимает проблемную команду, которая много пропускает.