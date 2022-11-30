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    Вернется ли «Шаньдун» в лидеры китайской Суперлиги?

    «Шаньдун Тайшань» — «Шицзячжуан». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Китая, 30 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шаньдун Тайшань» — «Шицзячжуан»
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    «Шаньдун» занимает второе место
    «Шаньдун Тайшань» сыграет на своем поле с клубом «Шицзячжуан» в рамках 28-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 12:30 мск. «Шаньдун Тайшань» — «Шицзячжуан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 30 Ноября 2022 года
    Шаньдун Тайшань
  • Китай. Суперлига
    •  Шаньдун Тайшань 12:30 Цанчжоу Майти Лайонс Цанчжоу Майти Лайонс
  • Китай. Суперлига
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    «Шаньдун Тайшань»

    Эта команда занимает вторую позицию в турнирной таблице Суперлиги. Отставание от первого места измеряется лишь разницей мячей.

    Минувший тур стал для команды успешным. «Шаньдун Тайшань» нанес разгромное поражение «Ухань Чжоер» (5:0).

    Тем не менее, до этого клуб проиграл «Чэнду» (1:2), из-за чего потерял лидерство, которое захватил «Ухань Три Таунс».

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    До этого у коллектива была победная серия в шесть матчей. Таким образом, можно считать, что поражение в позапрошлом туре был скорее исключением из правил, чем закономерностью.

    «Шицзячжуан»

    «Шицзячжуан» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 27 матчах 31 очко.

    В прошлом туре, как и соперник, команда также выиграла, что удалось на выезде против «Чанчунь Ятай» (2:0).

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    • Перед этим коллектив сыграл вничью против «Далянь Про». Такая последовательность результатов была и в прошлых двух матчах, а значит гости довольно нестабильны.

    Тем не менее, в последних четырех поединках клуб не знает поражений, а значит хозяевам будет не так просто одержать победу.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,27, успех гостей оценивается в 10,50, ничья — в 6,10.

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    Хотя «Шаньдун Тайшань» — фаворит, текущая беспроигрышная серия «Шицзячжуана», в каждом матче которой он забивал, не обещает хозяевам «сухой» игры.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,04.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,44, что вполне реально с учетом нынешней формы гостей.

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    «Шаньдун Тайшань» — «Шицзячжуан»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 30.11.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Шаньдун» в лидеры китайской Суперлиги?
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