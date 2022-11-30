«Шаньдун Тайшань» сыграет на своем поле с клубом «Шицзячжуан» в рамках 28-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 12:30 мск. «Шаньдун Тайшань» — «Шицзячжуан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шаньдун Тайшань»

Эта команда занимает вторую позицию в турнирной таблице Суперлиги. Отставание от первого места измеряется лишь разницей мячей.

Минувший тур стал для команды успешным. «Шаньдун Тайшань» нанес разгромное поражение «Ухань Чжоер» (5:0).

Тем не менее, до этого клуб проиграл «Чэнду» (1:2), из-за чего потерял лидерство, которое захватил «Ухань Три Таунс».

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До этого у коллектива была победная серия в шесть матчей. Таким образом, можно считать, что поражение в позапрошлом туре был скорее исключением из правил, чем закономерностью.

«Шицзячжуан»

«Шицзячжуан» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 27 матчах 31 очко.

В прошлом туре, как и соперник, команда также выиграла, что удалось на выезде против «Чанчунь Ятай» (2:0).

Перед этим коллектив сыграл вничью против «Далянь Про». Такая последовательность результатов была и в прошлых двух матчах, а значит гости довольно нестабильны.

Тем не менее, в последних четырех поединках клуб не знает поражений, а значит хозяевам будет не так просто одержать победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,27, успех гостей оценивается в 10,50, ничья — в 6,10.

Хотя «Шаньдун Тайшань» — фаворит, текущая беспроигрышная серия «Шицзячжуана», в каждом матче которой он забивал, не обещает хозяевам «сухой» игры.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,04.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,44, что вполне реально с учетом нынешней формы гостей.