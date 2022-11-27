Хорватия
В стартовом туре группового раунда чемпионата мира 2022 год в Катаре сборная Хорватии не сумела переиграть Марокко — 0:0.
В своем предыдущем матче команда обыграла Саудовскую Аравию на выезде с минимальным результатом 1:0.
Коэффициенты матча Хорватия — Канада
В любом кадровом сочетании действующий вице-чемпион мира силен. «Клетчатые» способны обыграть кого угодно, что уже доказывали не раз.
Хорватия выиграла пять из шести своих последних матчей. Среди них биты грозные соперники: дважды — Дания, по разу — Австрия и Франция.
Последнее на сегодня поражение балканцев датировано 6 июня текущего года, когда они были разгромлены на своем поле Австрией (0:3) в Лиге наций.
Канада
Сборная Канады в первом туре едва не совершила сенсацию, уступив главному фавориту команде Бельгии с минимальным счетом 0:1.
Команда до этого всего один раз в своей истории выступала на чемпионате мира. Случилось это в далеком 1986 году. И тогда она заняла последнее место в группе, ни забив ни одного гола и ни набрав ни одного очка.
В отборочном цикле предстоящего мирового форума Канада заняла первое место. Она провела 14 матчей, одержала восемь побед, четыре раза сыграла вничью и дважды уступила.
После завершения квалификации на ЧМ «кленовые листья» провели четыре товарищеских матча, из которых отметим поражение от Уругвая 0:2 в сентября и недавнюю победу над Японией 2:1.
Последний успех, а также сопротивление, оказанное бельгийцам, позволяет североамериканцам рассчитывать хотя бы на ничью против Хорватии — чем они хуже Марокко?
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хорватов: коэффициент на их победу — 2,10. Успех канадцев оценивается в 3,50, ничья — в 3,40.
Балканцам кровь из носу необходима победа, и, каким бы ни было сопротивление североамериканцев, Хорватия наверняка будет выигрывать после часа игры.
Таким образом, наши прогноз и ставка — Хорватия будет выигрывать после 60 минут матча за 2,30.
Еще один вариант ставки — Хорватия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,70. Все-таки, если балканцы забьют до 60-й минуты, то затем у них есть все шансы забить и второй мяч, действуя на контратаках.