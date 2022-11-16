Молдавия
Молдавия не блещет стабильностью в игре и результатах. Команда чередует посредственные поединки с откровенно блеклыми.
В последних матчах команда выглядела относительно неплохо. Например, у молдаван имеется действующая серия из трех викторий к ряду.
Коэффициенты матча Молдавия — Азербайджан
Свой последний поединок Молдавия провела весьма удачно. Команда разгромила сборную Лихтенштейна (3:0).
Вот и в матче с азербайджанцами Молдавия постарается сыграть на привычных козырях. Как минимум, молдаване не будут отсиживаться в обороне.
Азербайджан
У этой команды также не все ладится со стабильностью. Особенно трудно приходится азербайджанцам в матчах с хорошо организованными оппонентами.
Например, последний свой матч Азербайджан провел ударно. Победа над сборной Казахстана вышла эффектной (3:0).
До того команда поочередно переиграла Белоруссию и Словакию. Так что считаться с собой Азербайджан уж точно заставит.
В этой встрече азербайджанцы явно будут активны в атаке. Свои шансы у ворот соперника команда уж точно будет иметь.
Прогноз и ставка
На победу Молдавии в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 2.60, а победу Азербайджана — за 2.90.
Молдавия
Азербайджан в последних матчах смотрелся солидно.
Обе команды наверняка попытают счастье в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.25.