Албания
Албанцам явно недостает стабильности в игре. В текущем году команда не победила еще ни разу.
Причем даже в матчах со средними оппонентами Албания выглядит бледно. Например, эстонцев обыграть не удалось (0:0).
Коэффициенты матча Албания — Италия
Последний свой матч команда также не запишет себе в актив. Поражение от Катара вышло минимальным, но досадным.
Поединки с итальянцами для команды традиционно проходят сложно. Из трех очных встреч Албания проиграла все три.
Италия
Оставшись без Чемпионата мира, итальянцы вынуждены довольствоваться лишь контрольными поединками. В них и будет наигрываться, по сути, новая команда.
Например, последний свой матч Италия провела удачно. Итальянцы в рамках Лиги наций переиграли Венгрию (0:2).
До того команда еще и одолела англичан (1:0). Вот только поражение от Германии (5:2) заслонило эти мини-успехи.
В этой встрече итальянцы наверняка постараются добыть победу. Отметим прогрессирующего Джакомо Распадори.
Прогноз и ставка
На победу Италии в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу Албании — за 6.75.
Албания
Италия быстро найдет бреши в обороне соперника. Наши прогноз и ставка — Победа Италии в 1 тайме с коэффициентом 2.00.