Албания сыграет на своем поле с Италией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 22:45 мск. Албания — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Албания

Албанцам явно недостает стабильности в игре. В текущем году команда не победила еще ни разу.

Причем даже в матчах со средними оппонентами Албания выглядит бледно. Например, эстонцев обыграть не удалось (0:0).

Коэффициенты матча Албания — Италия 1X2Новым игрокам 8.504.101.45Фрибет$40

Последний свой матч команда также не запишет себе в актив. Поражение от Катара вышло минимальным, но досадным.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Поединки с итальянцами для команды традиционно проходят сложно. Из трех очных встреч Албания проиграла все три.

Италия

Оставшись без Чемпионата мира, итальянцы вынуждены довольствоваться лишь контрольными поединками. В них и будет наигрываться, по сути, новая команда.

Например, последний свой матч Италия провела удачно. Итальянцы в рамках Лиги наций переиграли Венгрию (0:2).

До того команда еще и одолела англичан (1:0). Вот только поражение от Германии (5:2) заслонило эти мини-успехи.

В этой встрече итальянцы наверняка постараются добыть победу. Отметим прогрессирующего Джакомо Распадори.

Прогноз и ставка

На победу Италии в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу Албании — за 6.75.

Албания имеет сложности с надежностью тылов . Итальянцы голодны до побед.

Италия быстро найдет бреши в обороне соперника. Наши прогноз и ставка — Победа Италии в 1 тайме с коэффициентом 2.00.