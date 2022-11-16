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    Итальянцы сразу понесутся в атаку

    Албания — Италия. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, товарищеский матч, 16 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Албания — Италия
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    Джакомо Распадори
    Албания сыграет на своем поле с Италией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 22:45 мск. Албания — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Ноября 2022 года
    Албания
  • Тирана
    •  Албания 22:45 Италия Италия
  • Рим
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    Албания

    Албанцам явно недостает стабильности в игре. В текущем году команда не победила еще ни разу.

    Причем даже в матчах со средними оппонентами Албания выглядит бледно. Например, эстонцев обыграть не удалось (0:0).

    Коэффициенты матча Албания — Италия

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    Последний свой матч команда также не запишет себе в актив. Поражение от Катара вышло минимальным, но досадным.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Поединки с итальянцами для команды традиционно проходят сложно. Из трех очных встреч Албания проиграла все три.

    Италия

    Оставшись без Чемпионата мира, итальянцы вынуждены довольствоваться лишь контрольными поединками. В них и будет наигрываться, по сути, новая команда.

    Например, последний свой матч Италия провела удачно. Итальянцы в рамках Лиги наций переиграли Венгрию (0:2).

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    • До того команда еще и одолела англичан (1:0). Вот только поражение от Германии (5:2) заслонило эти мини-успехи.

    В этой встрече итальянцы наверняка постараются добыть победу. Отметим прогрессирующего Джакомо Распадори.

    Прогноз и ставка

    На победу Италии в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу Албании — за 6.75.

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    Албания имеет сложности с надежностью тылов. Итальянцы голодны до побед.

    Италия быстро найдет бреши в обороне соперника. Наши прогноз и ставка — Победа Италии в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    Албания — Италия: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. Итальянцы сразу понесутся в атаку
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