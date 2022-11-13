«Химки»
В середине октября серию из четырех поражений химчан прервала домашняя ничья с «Факелом» (0:0), но после этого они в Кубке России проиграли «Локомотиву» (0:1) в Москве.
Затем подмосковный клуб потерпел два разгрома подряд — сначала на «Открытие Арене» крупно уступил столичному «Спартаку» (0:5), а потом на «ВТБ Арене» был унижен «Динамо» (1:6).
Коэффициенты матча Химки — Сочи
В последнем матче «Химки» дома победили «Оренбург» (2:0) и с 12 очками после 16 туров идут на 15-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 16-34, 4 мяча на счету Долгова.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Ранее появилась информация, что после матча с «Сочи» руководство химчан намерено выставить на трансфер 10-12 игроков команды, включая большинство лидеров.
«Сочи»
В середине октября в матче чемпионата России «Сочи» на выезде проиграл «Крыльям Советов» (0:2), а в рамках Кубка России уступил на своем поле екатеринбургскому «Уралу» (2:3).
Гостевой матч чемпионата России с «Зенитом» завершился разгромом со счетом 0:7, а домашний матч с «Уралом», теперь уже в рамках РПЛ, удалось свести к ничьей 2:2.
В последнем матче «Барсы» со счетом 1:1 на своем поле сыграли вничью со столичным «Спартаком», пропустив быстрый гол и отыгравшись перед перерывом.
С 22 очками после 16 туров сочинский клуб идет на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ. Разница мячей 25-32, Кристиан Нобоа забил 10 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.80, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Сочи» — 1.93.
В прошлом сезоне «Химки» дома сыграли вничью 0:0, а на выезде проиграли 0:3. В последних пяти очных встречах «Сочи» одержал две победы и три раза сыграл вничью.
В первом круге этого сезона «барсы» на своем поле победили со счетом 4:1. Прогноз:
Интересны варианты ставок