Источник: «Химки» планируют зимой расстаться с Глушаковым и еще десятком игроков

Подмосковныепланируют расстаться с рядом игроков в зимнее трансферное окно.

«С большой долей вероятности "Химки" покинут следующие игроки: Тихий, Филин, Данилкин, Идову, Юран, Камышев, Долгов, Кухарчук, Глушаков.

Также не исключено расставание с Мирзовым, Никитиным и Лантратовым», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

По данным журналиста Сергея Ильева, «Химки» выставят на трансфер около 10 футболистов. Об этом объявят после матча с «Сочи».

Источник отмечает, некоторые футболисты «Химок» могут перебраться к Андрею Талалаеву в «Торпедо».