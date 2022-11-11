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    Источник: «Химки» планируют зимой расстаться с Глушаковым и еще десятком игроков

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    Подмосковные «Химки» планируют расстаться с рядом игроков в зимнее трансферное окно.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «С большой долей вероятности "Химки" покинут следующие игроки: Тихий, Филин, Данилкин, Идову, Юран, Камышев, Долгов, Кухарчук, Глушаков.

    Также не исключено расставание с Мирзовым, Никитиным и Лантратовым», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

    По данным журналиста Сергея Ильева, «Химки» выставят на трансфер около 10 футболистов. Об этом объявят после матча с «Сочи».

    Источник отмечает, некоторые футболисты «Химок» могут перебраться к Андрею Талалаеву в «Торпедо».

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