В субботу, 12 ноября, в 17-м туре российской Премьер-лиги «Крылья Советов» сыграют против «Ростова». Начало матча на «Самара Арене» — в 14:00 по мск. «Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

В начале октября подопечные Игоря Осинькина в рамках РПЛ были в Москве разгромлены «Спартаком» (2:5), после чего на своем поле победили «Сочи» (2:0).

В матче Кубка России «Крылья» в Петербурге уступили «Зениту» (1:2), с таким же счетом завершился и выездной матч чемпионата с «Уралом».

Коэффициенты матча Крылья Советов — Ростов 1X2Новым игрокам 2.253.652.95Фрибет$40

В последних матчах РПЛ самарцы сначала на своем поле победили «Пари НН» (2:1), а потом на выезде справились с «Торпедо» (2:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 16 туров РПЛ «Крылья Советов» с 20 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 19-22, Максим Глушенков забил 5 голов.

«Ростов»

В начале октября, в матчах чемпионата России, подопечные Валерия Карпина дома одолели «Краснодар» (3:2) в южном дерби, а вот матч с «Уралом» проиграли дома со счетом 1:2.

Затем донской клуб в рамках Кубка уступил в Москве «Динамо» (1:3), а выезд в Воронеж завершился ничьей с «Факелом» (1:1) — ростовчане пропустили с пенальти на 7-й добавленной минуте.

В последних матчах ростовский клуб на выезде одолел «Ахмат» (2:1), а потом с тем же счетом дома победил «Динамо».

Календарь и таблица РПЛ

После 16 туров РПЛ «Ростов» с 32 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 29-22, Дмитрий Полоз забил 7 мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Крыльев Советов» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Ростова» — 3.00.

В прошлом сезоне «Ростов» победил дома 1:0, а на выезде проиграл 2:4. В пяти последних очных встречах самарцы лишь раз победили и раз сыграли вничью. При этом «Ростов» в Самаре выиграл лишь один матч из 5, дважды сыграв вничью.

В первом круге этого сезона «Ростов» на своем поле победил «Крылья» со счетом 2:1. Прогноз: «Ростов» не проиграет верховой матч .