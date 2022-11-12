ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вильям СалибаСалиба — новая суперзвезда «Арсенала». Кажется, «канониры» нашли идеального защитника «Бавария» — единоличный лидер Бундеслиги +4 для чемпиона. «Бавария» уходит в отрыв Луис ЭнрикеЗагадочное будущее Луиса Энрике. Топ-клубы могут оставить Испанию без тренера
  • 20:58
    • Стала известна итоговая заявка Португалии на чемпионат мира в Катаре
  • 00:16
    • Месси вернулся к тренировкам перед стартом чемпионата мира
  • 00:00
    • «Валенсия» в большинстве разгромила «Бетис»
  • 23:53
    • «Шахтер» хочет получить 60 — 70 млн евро за трансфер Мудрика
  • 22:33
    • «Ювентус» в меньшинстве победил «Верону»
  • 21:49
    • Миронов покинул пост главного тренера «Спартака»
  • 18:44
    • Михневич объявил состав сборной Польши на ЧМ-2022 в Катаре
    Все новости спорта

    «Ростов» и «Крылья» снова устроят голепад в Самаре?

    «Крылья Советов» — «Ростов». Ставка (к. 2.20) и прогнозы на футбол, чемпионат России, 12 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на Ростов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Ростов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ростов»
    В субботу, 12 ноября, в 17-м туре российской Премьер-лиги «Крылья Советов» сыграют против «Ростова». Начало матча на «Самара Арене» — в 14:00 по мск. «Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Ноября 2022 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 14:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •

    «Крылья Советов»

    В начале октября подопечные Игоря Осинькина в рамках РПЛ были в Москве разгромлены «Спартаком» (2:5), после чего на своем поле победили «Сочи» (2:0).

    В матче Кубка России «Крылья» в Петербурге уступили «Зениту» (1:2), с таким же счетом завершился и выездной матч чемпионата с «Уралом».

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Ростов

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.652.95Фрибет$40
    •

    В последних матчах РПЛ самарцы сначала на своем поле победили «Пари НН» (2:1), а потом на выезде справились с «Торпедо» (2:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 16 туров РПЛ «Крылья Советов» с 20 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 19-22, Максим Глушенков забил 5 голов.

    «Ростов»

    В начале октября, в матчах чемпионата России, подопечные Валерия Карпина дома одолели «Краснодар» (3:2) в южном дерби, а вот матч с «Уралом» проиграли дома со счетом 1:2.

  • Трансферный дайджест. 1—7 ноября
  • Беллингем в «Ливерпуле», Месси в МЛС, Троссар в «Челси» и другие трансферные слухи недели
  • 07/11/2022

    • Затем донской клуб в рамках Кубка уступил в Москве «Динамо» (1:3), а выезд в Воронеж завершился ничьей с «Факелом» (1:1) — ростовчане пропустили с пенальти на 7-й добавленной минуте.

    В последних матчах ростовский клуб на выезде одолел «Ахмат» (2:1), а потом с тем же счетом дома победил «Динамо».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 16 туров РПЛ «Ростов» с 32 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 29-22, Дмитрий Полоз забил 7 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Крыльев Советов» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Ростова» — 3.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В прошлом сезоне «Ростов» победил дома 1:0, а на выезде проиграл 2:4. В пяти последних очных встречах самарцы лишь раз победили и раз сыграли вничью. При этом «Ростов» в Самаре выиграл лишь один матч из 5, дважды сыграв вничью.

    В первом круге этого сезона «Ростов» на своем поле победил «Крылья» со счетом 2:1. Прогноз: «Ростов» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.60 и ТБ 2,5 за 1.74.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Ботафого — Сантос
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон Уизардс — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Детройт — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Коламбус — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Баффало — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Майами Хит — Шарлотт Хорнетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атланта Хокс — Севенти Сиксерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Портленд Трэйл Блэйзерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Илькель — ван Рейтховен
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Южная Корея — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Банга — Лиетава Йонава
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.11.2022. Прогнозы на футбол. «Ростов» и «Крылья» снова устроят голепад в Самаре?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры