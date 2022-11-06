Матч «Ростова» и «Динамо» будет завершать программу 16-го тура российской Премьер-лиги. Он состоится 6 ноября в 19:00 мск на «Ростов Арене». «Ростов» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Подопечные Валерия Карпина продолжают держаться в топ-4. Был небольшой спад, но в прошлом туре им удалось выиграть на выезде у «Ахмата» (2:1).

Сейчас у «сельмашей» 29 очков на счету, с которыми они занимают 4-ю позицию в таблице РПЛ. При этом большую часть баллов команда набрала в домашних стенах.

«Ростов» прервал свою серию из трех матчей без побед, которая состояла из поражения от «Динамо» в Кубке (1:3), а также фиаско от «Урала» (1:2) и ничьи с «Факелом» (1:1) в РПЛ.

Все прогнозы на РПЛ

Вполне ощутимой может стать возможная потеря полузащитника Хорена Байрамяна. Армянин под вопросом на этот матч. Хотя он не играл в последних 5 играх команды.

«Динамо»

Динамовцы отстают на три пункт и занимают строчку ниже в таблице. При этом команда Славиши Йокановича выиграла уже 3 матча подряд.

После ничьи с ЦСКА (1:1), гости одолели «Оренбург» (3:2), выиграли у «Локо» (3:1) и разгромили «Химки» (6:1). Как видим, «Динамо» в хорошей форме и вышло на отличную результативность.

Огорчает лишь гостевая статистика «бело-синих». К примеру, в РПЛ у «Динамо» только одна победа на выезде в трех поединках.

Четвертый матч подряд пропустил полузащитник Матиас Норманн и сейчас он в списке «под вопросом».

Прогноз и ставка

У «Динамо» наблюдается подъем, тогда как у «Ростова» пока небольшой спад. Вдобавок «горожане» проиграли «динамикам» в очном противостоянии Кубка России.

Букмекеры не берутся выделять фаворита встречи — 2.65 на «Ростов» и 2.60 на «Динамо».

С такой результативностью и формой, которую «Динамо» показывает в последнее время, команда вполне может победить. Прогноз — победа «Динамо» с форой 0 (не проиграет — возврат) за 1.91.