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    Продлит ли «Динамо» серию побед?

    «Ростов» — «Динамо». Ставки (к. 1.91) и прогноз на футбол, РПЛ, 6 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Динамо»
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    Арсен Захарян
    Матч «Ростова» и «Динамо» будет завершать программу 16-го тура российской Премьер-лиги. Он состоится 6 ноября в 19:00 мск на «Ростов Арене». «Ростов» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Ноября 2022 года
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    «Ростов»

    Подопечные Валерия Карпина продолжают держаться в топ-4. Был небольшой спад, но в прошлом туре им удалось выиграть на выезде у «Ахмата» (2:1).

    Сейчас у «сельмашей» 29 очков на счету, с которыми они занимают 4-ю позицию в таблице РПЛ. При этом большую часть баллов команда набрала в домашних стенах.

    «Ростов» прервал свою серию из трех матчей без побед, которая состояла из поражения от «Динамо» в Кубке (1:3), а также фиаско от «Урала» (1:2) и ничьи с «Факелом» (1:1) в РПЛ.

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    Вполне ощутимой может стать возможная потеря полузащитника Хорена Байрамяна. Армянин под вопросом на этот матч. Хотя он не играл в последних 5 играх команды.

    «Динамо»

    Динамовцы отстают на три пункт и занимают строчку ниже в таблице. При этом команда Славиши Йокановича выиграла уже 3 матча подряд.

    После ничьи с ЦСКА (1:1), гости одолели «Оренбург» (3:2), выиграли у «Локо» (3:1) и разгромили «Химки» (6:1). Как видим, «Динамо» в хорошей форме и вышло на отличную результативность.

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    • Огорчает лишь гостевая статистика «бело-синих». К примеру, в РПЛ у «Динамо» только одна победа на выезде в трех поединках.

    Четвертый матч подряд пропустил полузащитник Матиас Норманн и сейчас он в списке «под вопросом».

    Прогноз и ставка

    У «Динамо» наблюдается подъем, тогда как у «Ростова» пока небольшой спад. Вдобавок «горожане» проиграли «динамикам» в очном противостоянии Кубка России.

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    Букмекеры не берутся выделять фаворита встречи — 2.65 на «Ростов» и 2.60 на «Динамо».

    С такой результативностью и формой, которую «Динамо» показывает в последнее время, команда вполне может победить. Прогноз — победа «Динамо» с форой 0 (не проиграет — возврат) за 1.91.

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    «Ростов» — «Динамо»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Динамо» серию побед?
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