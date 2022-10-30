«Торино»
«Торино» в нынешнем сезоне видится середняком лиги. Сейчас «быки» находятся на 10 месте в таблице.
Правда, с атакой у команды дела обстоят ужасно. В 11 матчах туринцы забили всего лишь 10 мячей.
Коэффициенты матча Торино — Милан
В своем последнем поединке «Торино» добыл победу. На выезде команда одолела «Удинезе» (1:2).
«Торино» традиционно сложно играет с «Миланом». Из пяти последних матчей проиграно три.
«Милан»
Эта команда в последних матчах выглядит весьма симпатично. Действующий чемпион Италии вполне способен повторить успех прошлого сезона.
Сейчас «Милан» находится на 2 месте в таблице. Правда, пропускает команда в среднем гол за матч.
Минувший тур принес команде три очка. «Милан» разгромил ершистую «Монцу» (4:1), и отстает от лидера «Наполи» на три очка.
В Лиге чемпионов миланцы также одержали победу. На выезде команда Стефано Пьоли разобрала на запчасти загребское «Динамо» (0:4).
Прогноз и ставка
На победу «Милана» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Торино» — за 3.50.
«Торино» не отличается стабильностью в игре и результатах. «Милан»
Миланцы проводят отличный турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Милана» с коэффициентом 2.10.