ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПобедители и неудачники. Провал испанских клубов, неожиданный успех «Интера» и Симоне Индзаги, рекорд Месси и драма в Лондоне Петр ЯнЭто было ограбление века. Петра Яна несправедливо лишили победы над Шоном О’Мэлли «Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги ЕвропыНа грани катастрофы. «Барса» второй год подряд свалилась в Лигу Европы
  • 23:57
    • «Мальорка» и «Эспаньол» сыграли вничью
  • 23:56
    • «Ланс» всухую победил «Тулузу» на старте 13-го тура Лиги 1
  • 20:08
    • Сборная России встретится с командой Таджикистана
  • 19:44
    • «Металлург» продлил победную серию до четырех матчей
  • 19:06
    • «Оренбург» разгромил «Факел» на старте 15-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    «Милан» снова победит

    «Торино» — «Милан». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Серия А, 30 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Торино Прогнозы на Милан Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Торино» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дивок Ориги
    «Торино» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 22:45 мск. «Торино» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 30 Октября 2022 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 22:45 Милан Милан
  • Милан
    •

    «Торино»

    «Торино» в нынешнем сезоне видится середняком лиги. Сейчас «быки» находятся на 10 месте в таблице.

    Правда, с атакой у команды дела обстоят ужасно. В 11 матчах туринцы забили всего лишь 10 мячей.

    Коэффициенты матча Торино — Милан

    1X2Новым игрокам
  • 3.653.302.10Фрибет$40
    •

    В своем последнем поединке «Торино» добыл победу. На выезде команда одолела «Удинезе» (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    «Торино» традиционно сложно играет с «Миланом». Из пяти последних матчей проиграно три.

    «Милан»

    Эта команда в последних матчах выглядит весьма симпатично. Действующий чемпион Италии вполне способен повторить успех прошлого сезона.

    Сейчас «Милан» находится на 2 месте в таблице. Правда, пропускает команда в среднем гол за матч.

  • На грани катастрофы. «Барса» второй год подряд свалилась в Лигу Европы
  • Сезон без трофеев может обернуться для «Барселоны» финансовым крахом
  • 27/10/2022

    • Минувший тур принес команде три очка. «Милан» разгромил ершистую «Монцу» (4:1), и отстает от лидера «Наполи» на три очка.

    В Лиге чемпионов миланцы также одержали победу. На выезде команда Стефано Пьоли разобрала на запчасти загребское «Динамо» (0:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Милана» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Торино» — за 3.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Торино» не отличается стабильностью в игре и результатах. «Милан» борется за лидерство в чемпионате.

    Миланцы проводят отличный турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Милана» с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Ворскла — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Медведев — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ислочь — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Алькарас — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Наполи — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торино» — «Милан»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.10.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» снова победит
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры