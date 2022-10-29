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    Остановит ли «Сассуоло» «Наполи»?

    «Наполи» — «Сассуоло». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Серия А, 29 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Сассуоло»
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    «Наполи» выиграл 11 последних матчей кряду
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 16:00 мск. «Наполи» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Октября 2022 года
    Наполи
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    •  Наполи 16:00 Сассуоло Сассуоло
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    «Наполи»

    «Адзурри» пока выглядят главными претендентами на скудетто. Они лидируют в Серии А, опережая ближайшего конкурента на 3 очка.

    Более того, команда атакует мощнее всех в лиге. В 11 матчах неаполитанцы забили уже 26 мячей.

    Коэффициенты матча Наполи — Сассуоло

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    При этом «Наполи» уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов, и в случае победы над Рейнджерс на этой неделе может обеспечить себе первое место в группе.

    Все прогнозы на Серию А

    Наверняка «Партенопеи» постараются продлить свою впечатляющую победную серию. Сейчас она составляет 11 матчей кряду.

    «Сассуоло»

    Гости находятся там, где им комфортнее всего — в середине турнирной таблице. На данный момент команда располагается на 9-й строчке с 15 очками.

    За 11 туров чемпионата «Сассуоло» по 4 раза победил и проиграл и 3 сыграл вничью. До прошлого тура клуб потерпел два поражения.

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    • Сперва «черно-зеленые» уступили «Интеру» (1:2), а затем проиграли на выезде «Аталанте» (1:2). До этого они одержали две победы подряд.

    В этих матчах моденцы разгромили «Салернитану» со счетом 5:0, а также выиграли на выезде у «Торино» с результатом 1:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

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    Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.

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    «Наполи» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Сассуоло» «Наполи»?
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