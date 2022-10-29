«Наполи» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 16:00 мск. «Наполи» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Адзурри» пока выглядят главными претендентами на скудетто. Они лидируют в Серии А, опережая ближайшего конкурента на 3 очка.

Более того, команда атакует мощнее всех в лиге. В 11 матчах неаполитанцы забили уже 26 мячей.

Коэффициенты матча Наполи — Сассуоло 1X2Новым игрокам 1.305.709.50Фрибет$40

При этом «Наполи» уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов, и в случае победы над Рейнджерс на этой неделе может обеспечить себе первое место в группе.

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Наверняка «Партенопеи» постараются продлить свою впечатляющую победную серию. Сейчас она составляет 11 матчей кряду.

«Сассуоло»

Гости находятся там, где им комфортнее всего — в середине турнирной таблице. На данный момент команда располагается на 9-й строчке с 15 очками.

За 11 туров чемпионата «Сассуоло» по 4 раза победил и проиграл и 3 сыграл вничью. До прошлого тура клуб потерпел два поражения.

Сперва «черно-зеленые» уступили «Интеру» (1:2), а затем проиграли на выезде «Аталанте» (1:2). До этого они одержали две победы подряд.

В этих матчах моденцы разгромили «Салернитану» со счетом 5:0, а также выиграли на выезде у «Торино» с результатом 1:0.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.