«Наполи»
«Адзурри» пока выглядят главными претендентами на скудетто. Они лидируют в Серии А, опережая ближайшего конкурента на 3 очка.
Более того, команда атакует мощнее всех в лиге. В 11 матчах неаполитанцы забили уже 26 мячей.
Коэффициенты матча Наполи — Сассуоло
При этом «Наполи» уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов, и в случае победы над Рейнджерс на этой неделе может обеспечить себе первое место в группе.
Наверняка «Партенопеи» постараются продлить свою впечатляющую победную серию. Сейчас она составляет 11 матчей кряду.
«Сассуоло»
Гости находятся там, где им комфортнее всего — в середине турнирной таблице. На данный момент команда располагается на 9-й строчке с 15 очками.
За 11 туров чемпионата «Сассуоло» по 4 раза победил и проиграл и 3 сыграл вничью. До прошлого тура клуб потерпел два поражения.
Сперва «черно-зеленые» уступили «Интеру» (1:2), а затем проиграли на выезде «Аталанте» (1:2). До этого они одержали две победы подряд.
В этих матчах моденцы разгромили «Салернитану» со счетом 5:0, а также выиграли на выезде у «Торино» с результатом 1:0.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.
Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.