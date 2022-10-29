«Айнтрахт»
«Айнтрахт» Фр в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице.
Команда вполне способна побороться за самые высокие места. Отставание от лидера составляет всего три очка.
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Боруссия Д
В своем последнем поединке «Айнтрахт» Фр выиграл. Франкфуртцы в рамках Лиги чемпионов одолели «Марсель» (2:1).
«Айнтрахт» Фр выиграл четыре свои последних матча. Разумеется, и в этой встрече команда мотивирована победить.
«Боруссия» Д
Дортмундцы крайне нестабильны, хоть и находятся на 5 месте. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Правда, с атакой у «Боруссии» Д имеются проблемы. В 11 турах игроки команды настреляли всего 18 мячей.
Минувший тур принес команде успех. «Боруссия» Д разнесла в щепки оборону «Штутгарта» (5:0).
После того команда обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Дортмундцы не дали себя обыграть «Манчестер Сити» (0:0).
Прогноз и ставка
На победу «Боруссии» Д в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Айнтрахта» Фр — за 2.75.
«Айнтрахт» Фр проиграл два последних матча дортмундцам. «Боруссия» Д
Дортмундцы традиционно успешно противостоят «Айнтрахту». Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д с коэффициентом 2.40.