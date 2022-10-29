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    «Айнтрахт» ждет разочарование

    «Айнтрахт» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Бундеслига, 29 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Боруссия» Д
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    Марио Гетце
    «Айнтрахт» Фр сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 19:30 мск. «Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Октября 2022 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 19:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» Фр в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице.

    Команда вполне способна побороться за самые высокие места. Отставание от лидера составляет всего три очка.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Боруссия Д

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    В своем последнем поединке «Айнтрахт» Фр выиграл. Франкфуртцы в рамках Лиги чемпионов одолели «Марсель» (2:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Айнтрахт» Фр выиграл четыре свои последних матча. Разумеется, и в этой встрече команда мотивирована победить.

    «Боруссия» Д

    Дортмундцы крайне нестабильны, хоть и находятся на 5 месте. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Правда, с атакой у «Боруссии» Д имеются проблемы. В 11 турах игроки команды настреляли всего 18 мячей.

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    • Минувший тур принес команде успех. «Боруссия» Д разнесла в щепки оборону «Штутгарта» (5:0).

    После того команда обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Дортмундцы не дали себя обыграть «Манчестер Сити» (0:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» Д в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Айнтрахта» Фр — за 2.75.

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    «Айнтрахт» Фр проиграл два последних матча дортмундцам. «Боруссия» Д мотивирована приблизиться к лидеру.

    Дортмундцы традиционно успешно противостоят «Айнтрахту». Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д с коэффициентом 2.40.

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    «Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» ждет разочарование
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