«Айнтрахт» Фр сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 19:30 мск. «Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» Фр в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице.

Команда вполне способна побороться за самые высокие места. Отставание от лидера составляет всего три очка.

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В своем последнем поединке «Айнтрахт» Фр выиграл. Франкфуртцы в рамках Лиги чемпионов одолели «Марсель» (2:1).

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«Айнтрахт» Фр выиграл четыре свои последних матча. Разумеется, и в этой встрече команда мотивирована победить.

«Боруссия» Д

Дортмундцы крайне нестабильны, хоть и находятся на 5 месте. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Правда, с атакой у «Боруссии» Д имеются проблемы. В 11 турах игроки команды настреляли всего 18 мячей.

Минувший тур принес команде успех. «Боруссия» Д разнесла в щепки оборону «Штутгарта» (5:0).

После того команда обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Дортмундцы не дали себя обыграть «Манчестер Сити» (0:0).

Прогноз и ставка

На победу «Боруссии» Д в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Айнтрахта» Фр — за 2.75.

«Айнтрахт» Фр проиграл два последних матча дортмундцам. «Боруссия» Д мотивирована приблизиться к лидеру .

Дортмундцы традиционно успешно противостоят «Айнтрахту». Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д с коэффициентом 2.40.