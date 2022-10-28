«Вердер» сыграет на своем поле против «Герты» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 28 октября, начало — в 21:30 мск. «Вердер» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

«Вердер» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 15 очков.

Серия поражений бременского клуба составляет три матча. На прошлой неделе «музыканты» вылетели из Кубка Германии, проиграв в серии пенальти «Падерборну», и уступили «Фрайбургу». А перед этим у «Вердера» было поражение от «Майнца».

Коэффициенты матча Вердер — Герта 1X2Новым игрокам 2.053.853.30Фрибет$40

Начало месяца команда Оле Вернера провела значительно лучше, одержав победы над менхенгладбахской «Боруссией» и «Хоффенхаймом».

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Но также стоит отметить, что «Вердер» проиграл три из четырех предыдущих матчей на своем поле.

«Герта»

«Герта» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 11-ти матчах 11 очков.

«Герта» потерпела лишь одно поражение в семи предыдущих матчах. При этом в четырех на этом отрезке берлинский клуб сыграл вничью.

На прошлой неделе команда Сандро Шварца одержала домашнюю победу над «Шальке» (2:1).

В шести предыдущих матчах с участием «Герты» зашла ставка на «обе забьют».

Прогноз и ставка

На «Вердер» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Герты» — за 3.38.

Предсказать исход в такой игре почти нереально, но зато очевидно, что команды, скорее всего, порадуют болельщиков результативным футболом.

Как минимум три гола на двоих команды должны забить. И «Вердер», и «Герта» не могут похвастаться надежной обороной.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.87.