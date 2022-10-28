«Вердер»
«Вердер» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 15 очков.
Серия поражений бременского клуба составляет три матча. На прошлой неделе «музыканты» вылетели из Кубка Германии, проиграв в серии пенальти «Падерборну», и уступили «Фрайбургу». А перед этим у «Вердера» было поражение от «Майнца».
Коэффициенты матча Вердер — Герта
Начало месяца команда Оле Вернера провела значительно лучше, одержав победы над менхенгладбахской «Боруссией» и «Хоффенхаймом».
Но также стоит отметить, что «Вердер» проиграл три из четырех предыдущих матчей на своем поле.
«Герта»
«Герта» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 11-ти матчах 11 очков.
«Герта» потерпела лишь одно поражение в семи предыдущих матчах. При этом в четырех на этом отрезке берлинский клуб сыграл вничью.
На прошлой неделе команда Сандро Шварца одержала домашнюю победу над «Шальке» (2:1).
В шести предыдущих матчах с участием «Герты» зашла ставка на «обе забьют».
Прогноз и ставка
На «Вердер» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Герты» — за 3.38.
Предсказать исход в такой игре почти нереально, но зато очевидно, что команды, скорее всего, порадуют болельщиков результативным футболом.
Как минимум три гола на двоих команды должны забить. И «Вердер», и «Герта» не могут похвастаться надежной обороной.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.87.