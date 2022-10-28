ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериНовая метла. Как будет играть «Астон Вилла» при Унаи Эмери? Эстебан КамбьяссоОни играли за «Реал». Это’о, Фабиньо, Камбьяссо и еще 14 футболистов, которые, оказывается, выступали за «Мадрид» Андрей ОрловскийКэлвин Каттар попытается одолеть Арнольда Аллена, а ветеран Андрей Орловский подерется с Маркосом Де Лимой. Анонс карда UFC Vegas 63
    Все новости спорта

    Сможет ли «Герта» забить на поле «Вердера»?

    «Вердер» — «Герта». Прогноз (к. 1.87) и ставки на чемпионат Германии 28 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Вердер Прогнозы на Герту Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Герта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В шести предыдущих матчах с участием «Герты» зашла ставка на «обе забьют»
    «Вердер» сыграет на своем поле против «Герты» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 28 октября, начало — в 21:30 мск. «Вердер» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Октября 2022 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 21:30 Герта Герта
  • Берлин
    •

    «Вердер»

    «Вердер» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 15 очков.

    Серия поражений бременского клуба составляет три матча. На прошлой неделе «музыканты» вылетели из Кубка Германии, проиграв в серии пенальти «Падерборну», и уступили «Фрайбургу». А перед этим у «Вердера» было поражение от «Майнца».

    Коэффициенты матча Вердер — Герта

    1X2Новым игрокам
  • 2.053.853.30Фрибет$40
    •

    Начало месяца команда Оле Вернера провела значительно лучше, одержав победы над менхенгладбахской «Боруссией» и «Хоффенхаймом».

    Все прогнозы на футбол

    Но также стоит отметить, что «Вердер» проиграл три из четырех предыдущих матчей на своем поле.

    «Герта»

    «Герта» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 11-ти матчах 11 очков.

    «Герта» потерпела лишь одно поражение в семи предыдущих матчах. При этом в четырех на этом отрезке берлинский клуб сыграл вничью.

  • Новая метла. Как будет играть «Астон Вилла» при Унаи Эмери?
  • «Астон Вилла» наняла Унаи Эмери, но как он изменился с тех пор, как возглавил «Вильярреал»?
  • Сегодня

    • На прошлой неделе команда Сандро Шварца одержала домашнюю победу над «Шальке» (2:1).

    В шести предыдущих матчах с участием «Герты» зашла ставка на «обе забьют».

    Прогноз и ставка

    На «Вердер» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Герты» — за 3.38.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Предсказать исход в такой игре почти нереально, но зато очевидно, что команды, скорее всего, порадуют болельщиков результативным футболом.

    Как минимум три гола на двоих команды должны забить. И «Вердер», и «Герта» не могут похвастаться надежной обороной.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Фенербахче — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фиорентина — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ницца — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Словацко — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.28
  • Прогноз на матч Андерлехт — Стяуа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Аустрия — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мальме — Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лудогорец — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.82
  • Прогноз на матч Вильярреал — Хапоэль Беэр-Шева
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вердер» — «Герта»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 28.10.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Герта» забить на поле «Вердера»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры