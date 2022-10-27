В четверг, 27 октября «Андерлехт» в родных стенах сыграет с ФКСБ. Группа B. Матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 19:45 (мск). «Андерлехт» — «Стяуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Андерлехт»

Бельгийский клуб расположился на 3-м месте в группе В. В четырёх матчах «Андерлехт» набрал всего 4 очка. О 1-й строчке и путёвке в 1/8 финала — можно забыть. Лондонский «Вест Хэм» для команды из Бельгии уже недосягаем.

Итак, единственную победу в Лиге конференций «Андерлехт» одержал в поединке с датским клубом «Силькеборг» (1:0). Была и ничья с ФКСБ (0:0).

Коэффициенты матча Андерлехт — Стяуа 1X2Новым игрокам 1.325.209.50Фрибет$40

Бельгийцы в этом розыгрыше потерпели два поражения — оба от «молотобойцев» из «Вест Хэма» (0:1 и 1:2).

Все прогнозы на Лигу конференций

В бельгийском чемпионате «Андерлехт» пока буксует. «Пурпурно-белые» потерпели третье поражение кряду. На этот раз от «Стандарта» (1:3). В таблице команда идёт на 12-м месте.

«Стяуа»

ФКСБ — провалил сезон в еврокубках. Спасти клуб «Стяуа» могут лишь две победы.

В этом розыгрыше коллектив из Бухареста потерпел три поражения от «Вест Хэма» (1:3) и «Силькеборга» (0:5 и 0:5). Единственная ничья была зафиксирована в домашнем поединке против «Андерлехта» (0:0).

В чемпионате Румынии «Стяуа» одержала победу на выезде над клубом «Сепси» (1:0). ФКСБ набрал 20 очков и поднялся на 6 место в таблице.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают предпочтение принимающей стороне. На победу «Андерлехта» можно поставить за 1.32, ничью оценивают в 5.10, а на победу «Стяуа» можно остановить выбор — за 8.90.

Прогноз — оба клуба продолжают претендовать на выход в плей-офф Лиги конференций. Важно занять 2 место в квартете. Если «Андерлехт» может себе позволить потерять очки в этом матче. То ФКСБ нужна только победа. Любой другой исход лишит румынский клуб шансов на выход из группы. Так что «Стяуа» будет мотивирована в этом поединке.

Ставка — «Стяуа» не проиграет с коэффициентом 3.28.