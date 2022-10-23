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    «Унион» снова выиграет?

    «Бохум» — «Унион» Берлин. Прогноз (к. 1.92) и ставки на чемпионат Германии 23 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Унион» Берлин
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    «Унион» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей в Бундеслиге
    Берлинский «Унион» сыграет на выезде против «Бохума» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:30 мск. «Бохум» — «Унион» Берлин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Октября 2022 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 16:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Бохум»

    «Бохум» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги после десяти сыгранных матчей, в которых набрал четыре очка.

    На данный момент пока рано говорить о том, что «Бохум» находится в безнадежной ситуации, но, если в ближайшее время ничего не изменится, тогда избежать вылета во второй дивизион будет крайне сложно.

    Коэффициенты матча Бохум — Унион

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    Команда Томаса Леча проиграла восемь из десяти предыдущих матчей, пропустив при этом уже 27 мячей. То есть в среднем она получает в свои ворота почти по три гола.

    Но также стоит отметить, что в двух предыдущих матчах на своем поле «Бохум» набрал четыре очка. Сначала была ничья с «Кельном», а потом победа над «Айнтрахтом».

    «Унион»

    «Унион» тем временем по-прежнему единолично возглавляет таблицу, набрав в десяти матчах 23 очка.

    Вся Германия, конечно, в шоке, как такому скромному клубу удается держать позади себя даже «Баварию». Понятно, что в какой-то момент мюнхенская машина вырвется вперед, но для берлинского клуба сам факт того, что они какое-то время опережали такого монстра, уже является серьезным достижением.

    К слову, «Бавария» не смогла выиграть на поле «Униона» — матч завершился вничью 1:1.

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    • Команда Урса Фишера выиграла четыре из пяти предыдущих матчей в чемпионате. Исключением стала лишь гостевая встреча с «Айнтрахтом», завершившаяся поражением со счетом 0:2.

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    В пяти гостевых матчах Бундеслиги «Унион» пропустил лишь три мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Бохум» в этом матче можно поставить за 4.45, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу «Униона» — за 1.92.

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    Понятно, что «Унион» не «Бавария», и какой-то момент он начнет спотыкаться. Хотя бы по той причине, что у него нет ресурсов для качественной ротации состава. У основных исполнителей, как ни крути, в какой-то момент начнется спад.

    Но пока что «Унион» в полном порядке. И с таким «Бохумом» гости, скорее всего, справятся.

    Ставка — победа «Униона» за 1.92.

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    «Бохум» — «Унион» Берлин: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 23.10.2022. Прогнозы на футбол. «Унион» снова выиграет?
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