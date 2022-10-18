«Динамо» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 18 октября, начало — в 20:30 мск. «Динамо» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Команда Славиши Йокановича сейчас выглядит не особо ярко. Динамовцы в РПЛ находятся на скромной восьмой позиции.

Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Динамо» смогло одолеть ершистый «Оренбург» (3:2).

А вот в Кубке России команде срочно нужно побеждать. Динамовцы пока третьи в своем квартете, но могут обогнать ростовчан и грозненцев.

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С ростовчанами команда играет исторически непросто. Из пяти последних поединков «Динамо» выиграло лишь в одном при двух поражениях.

«Ростов»

Ростовчане проводят весьма неплохой сезон. И в РПЛ, и в Кубке России команда Валерия Карпина смотрится выгодно.

А вот в своем последнем матче «Ростов» разочаровал. В минувшем туре РПЛ команда дома сенсационно уступила «Уралу» (1:2).

В Кубке России ростовчане впервые уступили лишь в предыдущем туре. Так что вряд ли стоит ожидать, что Карпин на эту встречу выставит резервистов.

Особая мотивация на матч с динамовцами будет у Николая Комличенко. Форвард перешел в «Ростов» как раз из московского клуба, и под руководством Карпина буквально расцвел.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Ростова» — за 4.84.

«Динамо» в последних матчах смотрелось не столь монолитно. «Ростов» в последние годы успешно противостоит динамовцам .

Команда Карпина вряд ли допустит второе поражение к ряду. Наши прогноз и ставка — Победа «Ростова» или ничья с коэффициентом 2.16.