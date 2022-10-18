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    Динамовцам победы не видать!

    «Динамо» — «Ростов». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, Кубок России, 18 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Ростов»
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    Федор Смолов
    «Динамо» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 18 октября, начало — в 20:30 мск. «Динамо» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 18 Октября 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 20:30 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    «Динамо»

    Команда Славиши Йокановича сейчас выглядит не особо ярко. Динамовцы в РПЛ находятся на скромной восьмой позиции.

    Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Динамо» смогло одолеть ершистый «Оренбург» (3:2).

    А вот в Кубке России команде срочно нужно побеждать. Динамовцы пока третьи в своем квартете, но могут обогнать ростовчан и грозненцев.

    Все прогнозы на футбол

    С ростовчанами команда играет исторически непросто. Из пяти последних поединков «Динамо» выиграло лишь в одном при двух поражениях.

    «Ростов»

    Ростовчане проводят весьма неплохой сезон. И в РПЛ, и в Кубке России команда Валерия Карпина смотрится выгодно.

    А вот в своем последнем матче «Ростов» разочаровал. В минувшем туре РПЛ команда дома сенсационно уступила «Уралу» (1:2).

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    • В Кубке России ростовчане впервые уступили лишь в предыдущем туре. Так что вряд ли стоит ожидать, что Карпин на эту встречу выставит резервистов.

    Особая мотивация на матч с динамовцами будет у Николая Комличенко. Форвард перешел в «Ростов» как раз из московского клуба, и под руководством Карпина буквально расцвел.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Ростова» — за 4.84.

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    «Динамо» в последних матчах смотрелось не столь монолитно. «Ростов» в последние годы успешно противостоит динамовцам.

    Команда Карпина вряд ли допустит второе поражение к ряду. Наши прогноз и ставка — Победа «Ростова» или ничья с коэффициентом 2.16.

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    «Динамо» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 18.10.2022. Прогнозы на футбол. Динамовцам победы не видать!
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