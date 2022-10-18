«Динамо»
Команда Славиши Йокановича сейчас выглядит не особо ярко. Динамовцы в РПЛ находятся на скромной восьмой позиции.
Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Динамо» смогло одолеть ершистый «Оренбург» (3:2).
А вот в Кубке России команде срочно нужно побеждать. Динамовцы пока третьи в своем квартете, но могут обогнать ростовчан и грозненцев.
С ростовчанами команда играет исторически непросто. Из пяти последних поединков «Динамо» выиграло лишь в одном при двух поражениях.
«Ростов»
Ростовчане проводят весьма неплохой сезон. И в РПЛ, и в Кубке России команда Валерия Карпина смотрится выгодно.
А вот в своем последнем матче «Ростов» разочаровал. В минувшем туре РПЛ команда дома сенсационно уступила «Уралу» (1:2).
В Кубке России ростовчане впервые уступили лишь в предыдущем туре. Так что вряд ли стоит ожидать, что Карпин на эту встречу выставит резервистов.
Особая мотивация на матч с динамовцами будет у Николая Комличенко. Форвард перешел в «Ростов» как раз из московского клуба, и под руководством Карпина буквально расцвел.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Ростова» — за 4.84.
«Динамо» в последних матчах смотрелось не столь монолитно. «Ростов»
Команда Карпина вряд ли допустит второе поражение к ряду. Наши прогноз и ставка — Победа «Ростова» или ничья с коэффициентом 2.16.