В матче 1/8 финала плей-офф МЛС «Монреаль» примет «Орландо». Встреча состоится 17 октября в 03:00 мск. «Монреаль» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

К плей-офф «Монреаль» подошел с серией из четырех побед подряд. Команда набрала 65 очков в Восточной конференции и заняла 2-е место с отставанием в 2 очка от лидера.

Серия побед стартовала 14 сентября, когда хозяева победил «Чикаго Файр» со счетом 3:2. Успех коллектив закрепил минимальной выездной победой над «Нью-Инглэнд Революшн».

Старт октября выдался скромным. «Монреаль» со счетом 1:0 выиграл у «ДС Юнайтед». В заключительном матче регулярного чемпионата команда одержала выездную победу над «Интер» Майами. Счет составил 3:1.

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«Монреаль» пропускал в трех из четырех домашних поединков МЛС.

«Орландо»

Гости запрыгнули в последний вагон. Они финишировали на 7-й строчке Восточной конференции. Набрав 48 очков, клуб опередил «Коламбус» на 2 пункта.

Концовка регулярного сезона выдалась для «Орландо» непростой. В октябре команда выиграла один из двух матчей турнира. Все два поражения «фиолетовые» потерпели на выезде. Они проиграли «Нью-Йорк Сити» (1:2) и «Интер» Майами (1:4).

9 октября «Орландо» одержал победу на своем домашнем стадионе. Он выиграл у «Коламбус Крю» 2:1. Именно эта победа и позволила клубу выйти в плей-офф.

Отметим, что коллектив из штата Флорида проиграл 3 выездных матча в МЛС подряд.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что «Монреаль» выйдет дальше — 1.39 и 2.95 соответственно. На победу фаворита они дают 1.78, а на «Орландо» можно поставить с коэффициентом 4.50.

«Монреаль» намного лучше провел регулярный чемпионат и завершил его серией побед. Он будет играть дома, что придаст команде уверенности.

«Орландо» в последний момент обеспечил себе выход в плей-офф и матчи на выезде ему даются с большим трудом. В этом случае рекомендуется поставить на победу «Монреаля».