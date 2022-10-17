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    «Монреаль» пройдет дальше?

    «Монреаль» — «Орландо». Ставки (к. 1.78) и прогноз на футбол, МЛС, 17 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Орландо»
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    Кей Камара
    В матче 1/8 финала плей-офф МЛС «Монреаль» примет «Орландо». Встреча состоится 17 октября в 03:00 мск. «Монреаль» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 17 Октября 2022 года
    Монреаль
  • США. MLS. Плей-офф
    •  Монреаль 03:00 Орландо Сити Орландо Сити
  • Орландо
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    «Монреаль»

    К плей-офф «Монреаль» подошел с серией из четырех побед подряд. Команда набрала 65 очков в Восточной конференции и заняла 2-е место с отставанием в 2 очка от лидера.

    Серия побед стартовала 14 сентября, когда хозяева победил «Чикаго Файр» со счетом 3:2. Успех коллектив закрепил минимальной выездной победой над «Нью-Инглэнд Революшн».

    Старт октября выдался скромным. «Монреаль» со счетом 1:0 выиграл у «ДС Юнайтед». В заключительном матче регулярного чемпионата команда одержала выездную победу над «Интер» Майами. Счет составил 3:1.

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    «Монреаль» пропускал в трех из четырех домашних поединков МЛС.

    «Орландо»

    Гости запрыгнули в последний вагон. Они финишировали на 7-й строчке Восточной конференции. Набрав 48 очков, клуб опередил «Коламбус» на 2 пункта.

    Концовка регулярного сезона выдалась для «Орландо» непростой. В октябре команда выиграла один из двух матчей турнира. Все два поражения «фиолетовые» потерпели на выезде. Они проиграли «Нью-Йорк Сити» (1:2) и «Интер» Майами (1:4).

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  • 12/10/2022

    • 9 октября «Орландо» одержал победу на своем домашнем стадионе. Он выиграл у «Коламбус Крю» 2:1. Именно эта победа и позволила клубу выйти в плей-офф.

    Отметим, что коллектив из штата Флорида проиграл 3 выездных матча в МЛС подряд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что «Монреаль» выйдет дальше — 1.39 и 2.95 соответственно. На победу фаворита они дают 1.78, а на «Орландо» можно поставить с коэффициентом 4.50.

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    «Монреаль» намного лучше провел регулярный чемпионат и завершил его серией побед. Он будет играть дома, что придаст команде уверенности.

    «Орландо» в последний момент обеспечил себе выход в плей-офф и матчи на выезде ему даются с большим трудом. В этом случае рекомендуется поставить на победу «Монреаля».

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    «Монреаль» — «Орландо»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 17.10.2022. Прогнозы на футбол. «Монреаль» пройдет дальше?
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