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    Поднимется ли «Фенербахче» в тройку лидеров?

    «Анкарагюджю» — «Фенербахче». Ставки (к. 2.60) и прогноз на футбол, Суперлига, 17 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Фенербахче
    Прогноз и ставки на «Анкарагюджю» — «Фенербахче»
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    «Фенербахче» идет на 4 месте
    В матче 10-го тура турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» примет «Фенербахче». Поединок запланирован на 17 октября 20:00 мск. «Анкарагюджю» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 17 Октября 2022 года
    Анкарагюджю
  • Турция. Суперлига
    •  Анкарагюджю 20:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Анкарагюджю»

    По итогам восьми туров «Анкарагюджю» занимает 15 позицию в турнирной таблице. Клуб не идет в зоне вылета из-за большего числа забитых мячей.

    Таким образом, стоит команде оступиться уже в грядущем туре, она рискует оказаться в «опасной трясине» элитного дивизиона.

    Стоит отметить, что на самом деле у коллектива неплохая форма, ведь в последних трех матчах он одержал три победы при одном поражении.

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    До этой серии хозяева поля предстоящей игры не знали успеха пять поединков кряду, где только в одном случае они не проиграли.

    «Фенербахче»

    В чемпионате Турции команда выступает не столь успешно, как ожидалось. «Фенербахче» идет лишь на 4 месте, отставая 4 очка от лидера.

    Правда, в последних трех поединках во всех турнирах стамбульцы неизменно побеждали, так что их форма позволяет им смотреть в будущее с надеждой.

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    • Стоит отметить, что коллектив уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.

    В целом, «Канарейки» не проигрывают уже восемь матчей во всех турнирах, где только в двух случаях они довольствовались миром.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,69.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,70, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — «Фенербахче» выиграет каждый из таймов за 2,60.

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    «Анкарагюджю» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 17.10.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Фенербахче» в тройку лидеров?
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