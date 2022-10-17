В матче 10-го тура турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» примет «Фенербахче». Поединок запланирован на 17 октября 20:00 мск. «Анкарагюджю» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анкарагюджю»

По итогам восьми туров «Анкарагюджю» занимает 15 позицию в турнирной таблице. Клуб не идет в зоне вылета из-за большего числа забитых мячей.

Таким образом, стоит команде оступиться уже в грядущем туре, она рискует оказаться в «опасной трясине» элитного дивизиона.

Стоит отметить, что на самом деле у коллектива неплохая форма, ведь в последних трех матчах он одержал три победы при одном поражении.

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До этой серии хозяева поля предстоящей игры не знали успеха пять поединков кряду, где только в одном случае они не проиграли.

«Фенербахче»

В чемпионате Турции команда выступает не столь успешно, как ожидалось. «Фенербахче» идет лишь на 4 месте, отставая 4 очка от лидера.

Правда, в последних трех поединках во всех турнирах стамбульцы неизменно побеждали, так что их форма позволяет им смотреть в будущее с надеждой.

Стоит отметить, что коллектив уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.

В целом, «Канарейки» не проигрывают уже восемь матчей во всех турнирах, где только в двух случаях они довольствовались миром.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,69.

Успех хозяев поля оценивается в 4,70, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — «Фенербахче» выиграет каждый из таймов за 2,60.