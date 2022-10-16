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    Поставит ли под угрозу лидерство «Униона» «Дортмунд»?

    «Унион Берлин» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки на чемпионат Германии 16 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Унион Берлин» — «Боруссия» Д
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    «Дортмунд» идет на 5 месте
    «Унион Берлин» сыграет на своем поле против «Боруссии» Дортмунд в рамках десятого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 18:30 мск. «Унион Берлин» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Октября 2022 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 18:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •

    «Унион Берлин»

    Мало кто ожидал, что скромный берлинский клуб будет лидировать в Бундеслиге. В девяти матчах «Унион Берлин» набрал 20 очков.

    Клуб опережает «Фрайбург» на два балла. Отметим и надежные тылы команды, давшие сбой лишь 6 раз.

    Коэффициенты матча Унион — Боруссия Д

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    Также коллектив проиграл в двух стартовых турах Лиги Европы — «Юниону» (0:1) дома и «Браге» (0:1) на выезде. После чего на этой неделе одолел «Мальме» (1:0) на своем поле.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних пяти поединках во всех турнирах клуб одержал четыре победы при одном поражении. А в последних матчах он лишь выигрывал.

    «Боруссия» Дортмунд

    Дортмундцы, которые не проигрывают в трех последних матчах, в чемпионате не балуют стабильностью. В 9 турах команда набрала 16 очков и находится на 5 месте.

    А вот в Лиге чемпионов дела у команды идут вполне прилично. В четырех турах набрано 7 очков, что дает 2 место в группе.

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    • А вот в своем предыдущем поединке главного еврокубка «Боруссия» не смогла переиграть на своем поле «Севилью» (1:1).

    Перед этим дортмундцы также добыли ничью в своем чемпионате. Команда героически отыгралась в матче с «Баварией» (2:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Унион Берлин» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. Поставит ли под угрозу лидерство «Униона» «Дортмунд»?
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