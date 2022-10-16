«Унион Берлин» сыграет на своем поле против «Боруссии» Дортмунд в рамках десятого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 18:30 мск. «Унион Берлин» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион Берлин»

Мало кто ожидал, что скромный берлинский клуб будет лидировать в Бундеслиге. В девяти матчах «Унион Берлин» набрал 20 очков.

Клуб опережает «Фрайбург» на два балла. Отметим и надежные тылы команды, давшие сбой лишь 6 раз.

Коэффициенты матча Унион — Боруссия Д 1X2Новым игрокам 2.903.452.40Фрибет$40

Также коллектив проиграл в двух стартовых турах Лиги Европы — «Юниону» (0:1) дома и «Браге» (0:1) на выезде. После чего на этой неделе одолел «Мальме» (1:0) на своем поле.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последних пяти поединках во всех турнирах клуб одержал четыре победы при одном поражении. А в последних матчах он лишь выигрывал.

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундцы, которые не проигрывают в трех последних матчах, в чемпионате не балуют стабильностью. В 9 турах команда набрала 16 очков и находится на 5 месте.

А вот в Лиге чемпионов дела у команды идут вполне прилично. В четырех турах набрано 7 очков, что дает 2 место в группе.

А вот в своем предыдущем поединке главного еврокубка «Боруссия» не смогла переиграть на своем поле «Севилью» (1:1).

Перед этим дортмундцы также добыли ничью в своем чемпионате. Команда героически отыгралась в матче с «Баварией» (2:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.