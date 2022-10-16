«Унион Берлин»
Мало кто ожидал, что скромный берлинский клуб будет лидировать в Бундеслиге. В девяти матчах «Унион Берлин» набрал 20 очков.
Клуб опережает «Фрайбург» на два балла. Отметим и надежные тылы команды, давшие сбой лишь 6 раз.
Коэффициенты матча Унион — Боруссия Д
Также коллектив проиграл в двух стартовых турах Лиги Европы — «Юниону» (0:1) дома и «Браге» (0:1) на выезде. После чего на этой неделе одолел «Мальме» (1:0) на своем поле.
В последних пяти поединках во всех турнирах клуб одержал четыре победы при одном поражении. А в последних матчах он лишь выигрывал.
«Боруссия» Дортмунд
Дортмундцы, которые не проигрывают в трех последних матчах, в чемпионате не балуют стабильностью. В 9 турах команда набрала 16 очков и находится на 5 месте.
А вот в Лиге чемпионов дела у команды идут вполне прилично. В четырех турах набрано 7 очков, что дает 2 место в группе.
А вот в своем предыдущем поединке главного еврокубка «Боруссия» не смогла переиграть на своем поле «Севилью» (1:1).
Перед этим дортмундцы также добыли ничью в своем чемпионате. Команда героически отыгралась в матче с «Баварией» (2:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.