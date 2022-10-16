ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная АвстралииВ ожидании ЧМ-2022. «Соккеруз» снова мимо плей-офф? Джастин ГейджиГейджи продолжает бойкотировать вызовы Физиева, Порье и Гамрота. Джастин боится поединков с сильными соперниками «Рейнджерс» — «Ливерпуль»Разгром на «Айброксе». Исторический хет-трик Салаха после мастер-класса Фирмино
  • 21:36
    • «Ростов» дома проиграл «Уралу»
  • 00:02
    • «Лилль» забил 3 мяча «Страсбургу»
  • 23:56
    • «Брентфорд» дома победил «Брайтон»
  • 23:56
    • «Райо Вальекано» и «Хетафе» сыграли вничью
  • 23:20
    • «Хоффенхайм» разгромил «Шальке» в стартовом матче 10-го тура Бундеслиги
  • 20:13
    • Холанн стал лучшим игроком месяца в АПЛ по версии болельщиков
  • 15:14
    • Месси восстановился после травмы и готов сыграть с «Марселем»
    Все новости спорта

    Кто выиграет битву за место в топ-4?

    «Лацио» — «Удинезе». Прогноз (к. 2.37) и ставки на чемпионат Италии 16 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лацио Прогнозы на Удинезе Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Удинезе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лацио» занимает 3 место
    «Лацио» сыграет против «Удинезе» в рамках гостевого матча 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 16:00 мск. «Лацио» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 16 Октября 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 16:00 Удинезе Удинезе
  • Удине
    •

    «Лацио»

    Римляне в нынешнем сезоне вновь постараются попасть в зону Лиги чемпионов. И пока команда осела на искомой 3-й позиции.

    «Орлы» прилично выглядят в атаке. 21 забитый мяч, 6 из которых в активе Чиро Иммобиле, являются отличным показателем.

    Коэффициенты матча Лацио — Удинезе

    1X2Новым игрокам
  • 2.133.603.30Фрибет$40
    •

    Предыдущий тур своего чемпионата «Лацио» провел продуктивно. На выезде «бьянкочелести» снесли с газона «Фиорентину» (0:4).

    Все прогнозы на Серию А

    На этой неделе коллектив провела матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором сыграл вничью с «Штурмом» (2:2), и занимает третье место с 5 очками.

    «Удинезе»

    Гости показывают отличный результат. Вряд ли кто-то ожидал, что они смогут добраться до зоны Лиги чемпионов, поскольку сейчас команда находится на 4-й строчке.

    «Удинезе» набрал 20 очков, выиграв 6 матчей из девяти. У него только одно поражение в чемпионате. Также стоит отметить, что «черно-белые» забили 19 голов, а это третий результат после «Наполи» и нынешнего соперника.

  • «Наполи» — единоличный лидер Серии А
  • Серия А: Итоги 9-го тура
  • 12/10/2022

    • В последних турах «маленькие "Зебры" разгромили "Рому" 4:0, выиграли у "Сассуоло" 3:1, миланского "Интера" с тем же счетом, а также у "Вероны" (2:1).

    В последнем поединке с "Аталантой" (2:2) прервалась победная серия клуба, но серия без поражений продолжается — восемь игр.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Детройт — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Швентек — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Химки — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лестер — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Эмполи — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хеккен — Сундсвалль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вердер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лацио» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за место в топ-4?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры