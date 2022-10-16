«Лацио» сыграет против «Удинезе» в рамках гостевого матча 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 16:00 мск. «Лацио» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Римляне в нынешнем сезоне вновь постараются попасть в зону Лиги чемпионов. И пока команда осела на искомой 3-й позиции.

«Орлы» прилично выглядят в атаке. 21 забитый мяч, 6 из которых в активе Чиро Иммобиле, являются отличным показателем.

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Предыдущий тур своего чемпионата «Лацио» провел продуктивно. На выезде «бьянкочелести» снесли с газона «Фиорентину» (0:4).

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На этой неделе коллектив провела матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором сыграл вничью с «Штурмом» (2:2), и занимает третье место с 5 очками.

«Удинезе»

Гости показывают отличный результат. Вряд ли кто-то ожидал, что они смогут добраться до зоны Лиги чемпионов, поскольку сейчас команда находится на 4-й строчке.

«Удинезе» набрал 20 очков, выиграв 6 матчей из девяти. У него только одно поражение в чемпионате. Также стоит отметить, что «черно-белые» забили 19 голов, а это третий результат после «Наполи» и нынешнего соперника.

В последних турах «маленькие "Зебры" разгромили "Рому" 4:0, выиграли у "Сассуоло" 3:1, миланского "Интера" с тем же счетом, а также у "Вероны" (2:1).

В последнем поединке с "Аталантой" (2:2) прервалась победная серия клуба, но серия без поражений продолжается — восемь игр.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.