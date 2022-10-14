«Страсбург» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 11-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 октября, начало — в 22:00 мск. «Страсбург» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

Эта команда стартовала не самым выгодным образом. «Страсбург» в 10 матчах одержал лишь одну победу и отстает от зоны еврокубков на четыре очка.

С атакой у команды имеются явные проблемы. В 10 поединках забито ровно 10 мячей.

Коэффициенты матча Страсбург — Лилль 1X2Новым игрокам 2.903.402.40Фрибет$40

Примечательно, что клуб не знал побед до прошлого тура, в котором он переиграл на выезде «Анже» (3:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Соответственно коллектив не знал побед в девяти играх, которые пришлись как раз на французское первенство.

«Лилль»

«Лилль» все никак не может подняться в группу лидеров. Вот и нынешнее 7 место является в этом плане показательным.

Причем команда забивает и пропускает с одинаковой частотой. «Доги» забили 18 мячей, пропустив столько же.

В своем последнем поединке «Лилль» одержал победу. На своем поле клуб переиграл «Ланс» (1:0).

В последних восьми играх во всех турнирах коллектив чередовал победы с поражениями — по четыре.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.