«Страсбург»
Эта команда стартовала не самым выгодным образом. «Страсбург» в 10 матчах одержал лишь одну победу и отстает от зоны еврокубков на четыре очка.
С атакой у команды имеются явные проблемы. В 10 поединках забито ровно 10 мячей.
Коэффициенты матча Страсбург — Лилль
Примечательно, что клуб не знал побед до прошлого тура, в котором он переиграл на выезде «Анже» (3:2).
Соответственно коллектив не знал побед в девяти играх, которые пришлись как раз на французское первенство.
«Лилль»
«Лилль» все никак не может подняться в группу лидеров. Вот и нынешнее 7 место является в этом плане показательным.
Причем команда забивает и пропускает с одинаковой частотой. «Доги» забили 18 мячей, пропустив столько же.
В своем последнем поединке «Лилль» одержал победу. На своем поле клуб переиграл «Ланс» (1:0).
В последних восьми играх во всех турнирах коллектив чередовал победы с поражениями — по четыре.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.
Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.