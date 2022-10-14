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    Все новости спорта

    Приблизится ли «Лилль» вплотную к зоне еврокубков?

    «Страсбург» — «Лилль». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, Лига 1, 14 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Лилль»
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    «Лилль» идет на 7 месте
    «Страсбург» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 11-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 октября, начало — в 22:00 мск. «Страсбург» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Октября 2022 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 22:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Страсбург»

    Эта команда стартовала не самым выгодным образом. «Страсбург» в 10 матчах одержал лишь одну победу и отстает от зоны еврокубков на четыре очка.

    С атакой у команды имеются явные проблемы. В 10 поединках забито ровно 10 мячей.

    Коэффициенты матча Страсбург — Лилль

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    Примечательно, что клуб не знал побед до прошлого тура, в котором он переиграл на выезде «Анже» (3:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Соответственно коллектив не знал побед в девяти играх, которые пришлись как раз на французское первенство.

    «Лилль»

    «Лилль» все никак не может подняться в группу лидеров. Вот и нынешнее 7 место является в этом плане показательным.

    Причем команда забивает и пропускает с одинаковой частотой. «Доги» забили 18 мячей, пропустив столько же.

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  • Вчера

    • В своем последнем поединке «Лилль» одержал победу. На своем поле клуб переиграл «Ланс» (1:0).

    В последних восьми играх во всех турнирах коллектив чередовал победы с поражениями — по четыре.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.

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    «Страсбург» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 14.10.2022. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Лилль» вплотную к зоне еврокубков?
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