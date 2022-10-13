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    Итальянцы забьют и выиграют?

    «Фиорентина» — «Хартс». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 4, квартет А, 13 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Хартс»
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    Фрагмент матча «Фиорентина» — «Лацио». Серия А
    В четверг, 13 октября «Фиорентина» дома сыграет против «Хартса» в рамках 4-го тура Лиги конференций. Квартет А. Начало битвы — в 19:45 (мск). «Фиорентина» — «Хартс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа A 13 Октября 2022 года
    Фиорентина
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    •  Фиорентина 19:45 Хартс Хартс
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    «Фиорентина»

    Итальянский клуб — в числе лидеров группы А. «Фиорентина» в первом круге Лиги конференций набрала 4 очка и занимает промежуточное 2 место.

    Победы «фиалки» добились в матче с «Хартсом» в 3-м туре. Итальянский клуб нанёс крупное гостевое поражение сопернику со счётом 3:0.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Хартс

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    Вничью итальянцы сыграли с РФШ (1:1), а потерпели поражение от «Истанбула» (0:3). В составе «Фиорентины» есть кадровые потери. В матче 4-го тура Лиги конференций против «Хартса» не смогут сыграть Соттиль и Кастровилли. Оба в лазарете клуба.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В итальянской Серии А у «Фиорентины» дела складываются неудачно. Команда потерпела два поражения подряд. Сначала от «Аталанты», а затем и от «Лацио».

    В турнирной таблице «флорентийцы» скатились на 13 место в турнирной таблице. У команды в 9 матчах — 9 очков. Преимущество над зоной вылета составляет 4 балла.

    «Хартс»

    У шотландского клуба есть прекрасная возможность победить «Фиорентину» и обойти итальянцев в таблице.

    У «Хартса» — 3 очка в таблице. «Дубовые сердца» одержали победу над РФШ (2:0). Остальные две встречи шотландцы проиграли «Фиорентине» (0:3) и «Истанбулу» (0:4).

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    • Если «Фиорентине» в предстоящей игре не смогут помочь всего пара игроков, то у «Хартса» на больничной койке много травмированных: Банингиме, Бойс, Нилсон и Халкетт пропустят матч Лиги конференций.

    В чемпионате Шотландии «Хартс» в рамках 10-го тура разошёлся миром с командой «Килмарнок» (2:2). В таблице «сердца» с 14 очками занимают 5 место.

    Прогноз и ставка

    Абсолютный перевес в пользу итальянского клуба, так считаю букмекеры. На победу «Фиорентины» дают оценку в 1.11, ничью предлагают в 8.10, а на победу «Хартса» можно поставить — за 23.00.

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    Прогноз — «Фиорентину» хоть и лихорадит в итальянской Серии А, команда всё равно остается главным фаворитом в противостоянии с «Хартсом». Так как коэффициент на победу «фиалок» низкий, можно рискнуть и поставить на индивидуальный тотал «Фиорентины».

    Ставка — индивидуальный тотал «Фиорентины» больше 2,5 с коэффициентом 1.80.

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    «Фиорентина» — «Хартс»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Итальянцы забьют и выиграют?
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