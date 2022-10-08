«Слуцк» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 24-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 14:00 мск. «Слуцк» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слуцк»

Эта команда уже фактически обеспечила себе спокойную жизнь. По идее, «Слуцку» можно уже просто доигрывать чемпионат.

А вот побороться за место в десятке еще можно. Правда, станет ли это надлежащей мотивацией?!

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В минувшем туре команда добыла три очка на выезде. «Слуцк» переиграл аутсайдера чемпионата могилевский «Днепр» (1:2).

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«Слуцк» исторически сложно противостоит БАТЭ. Последняя виктория в очной встрече зафиксирована еще пять лет назад.

БАТЭ

БАТЭ докатился уже до 4 места в таблице. Шансы на золотые медали пока не потеряны, но с такими темпами это может произойти быстро.

Не спасает даже мощная атака. Наряду с «Ислочью» команда лидирует по показателю результативности — 38 голов.

В предыдущем туре БАТЭ вновь разочаровал. Дома команда не смогла переиграть «Торпедо-БелАЗ» (1:1).

БАТЭ имеет неприятную серию из трех матчей к ряду без побед. Причем все они завершились вничью.

Прогноз и ставка

На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Слуцка» — за 5.25.

«Слуцк» проводит довольно продуктивный турнирный отрезок.

БАТЭ давненько не знал вкуса побед .

Гости еще пребывают в чемпионской гонке, к тому же надежны в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.