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    «Слуцк» — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Белоруссии, 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Слуцк» — БАТЭ
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    БАТЭ
    «Слуцк» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 24-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 14:00 мск. «Слуцк» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 08 Октября 2022 года
    Слуцк
  • Слуцк
    •  Слуцк 14:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
    •

    «Слуцк»

    Эта команда уже фактически обеспечила себе спокойную жизнь. По идее, «Слуцку» можно уже просто доигрывать чемпионат.

    А вот побороться за место в десятке еще можно. Правда, станет ли это надлежащей мотивацией?!

    Коэффициенты матча Слуцк — БАТЭ

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    В минувшем туре команда добыла три очка на выезде. «Слуцк» переиграл аутсайдера чемпионата могилевский «Днепр» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    «Слуцк» исторически сложно противостоит БАТЭ. Последняя виктория в очной встрече зафиксирована еще пять лет назад.

    БАТЭ

    БАТЭ докатился уже до 4 места в таблице. Шансы на золотые медали пока не потеряны, но с такими темпами это может произойти быстро.

    Не спасает даже мощная атака. Наряду с «Ислочью» команда лидирует по показателю результативности — 38 голов.

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    • В предыдущем туре БАТЭ вновь разочаровал. Дома команда не смогла переиграть «Торпедо-БелАЗ» (1:1).

    БАТЭ имеет неприятную серию из трех матчей к ряду без побед. Причем все они завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Слуцка» — за 5.25.

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    «Слуцк» проводит довольно продуктивный турнирный отрезок.

    БАТЭ давненько не знал вкуса побед.

    Гости еще пребывают в чемпионской гонке, к тому же надежны в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Слуцк» — БАТЭ: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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