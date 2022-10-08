«Слуцк»
Эта команда уже фактически обеспечила себе спокойную жизнь. По идее, «Слуцку» можно уже просто доигрывать чемпионат.
А вот побороться за место в десятке еще можно. Правда, станет ли это надлежащей мотивацией?!
Коэффициенты матча Слуцк — БАТЭ
В минувшем туре команда добыла три очка на выезде. «Слуцк» переиграл аутсайдера чемпионата могилевский «Днепр» (1:2).
«Слуцк» исторически сложно противостоит БАТЭ. Последняя виктория в очной встрече зафиксирована еще пять лет назад.
БАТЭ
БАТЭ докатился уже до 4 места в таблице. Шансы на золотые медали пока не потеряны, но с такими темпами это может произойти быстро.
Не спасает даже мощная атака. Наряду с «Ислочью» команда лидирует по показателю результативности — 38 голов.
В предыдущем туре БАТЭ вновь разочаровал. Дома команда не смогла переиграть «Торпедо-БелАЗ» (1:1).
БАТЭ имеет неприятную серию из трех матчей к ряду без побед. Причем все они завершились вничью.
Прогноз и ставка
На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Слуцка» — за 5.25.
«Слуцк» проводит довольно продуктивный турнирный отрезок.
БАТЭ
Гости еще пребывают в чемпионской гонке, к тому же надежны в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.