«Колос»
«Колос» традиционно ершист, но чего-то не хватает. Команда Ярослава Вишняка даже лидировала, но сейчас опустилась на 4 строчку.
Особые надежды возложены на Дениса Безбородько. Форвард пока отличился лишь раз, но в стартовом туре забил два мяча еще за «Зарю».
В минувшем туре «Колос» проиграл. Причем ковалевский клуб по всем статьям уступил «Металлисту 1925» (2:0).
«Колос» наверняка будет активно атаковать. Состав команды буквально начинен сильными атакующими исполнителями.
«Ингулец»
Клуб из Петрово пока не радует результатами. «Ингулец» в пяти турах не победил ни разу.
Причем команда немало пропускает в свои ворота (7 мячей). Да и два набранных очка — явное свидетельство проблем в игре команды.
На текущий момент «Ингулец» имеет еще и кадровые проблемы. Особенно это касается последнего рубежа, где применяется постоянная ротация.
Вот и в предыдущем туре команда Сергея Лавриненко осталась без очковых приобретений. В формально домашнем матче она уступила «Ворскле» (0:1).
Прогноз и ставка
На победу «Колоса» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Ингульца» — за 3.10.
«Колос» постарается
«Колос» выглядит сильнее, к тому же имеет в составе квалифицированных исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Колоса» с коэффициентом 2.20.