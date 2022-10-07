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    Под знаком реабилитации «Колоса»

    «Колос» — «Ингулец». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, УПЛ, 7 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Колос» — «Ингулец»
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    Игроки «Колоса»
    «Колос» сыграет на своем поле с «Ингульцом» в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 7 октября, начало — в 17:00 мск. «Колос» — «Ингулец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 07 Октября 2022 года
    Колос
  • Ковалёвка
    •  Колос 17:00 Ингулец Ингулец
  • Петрово
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    «Колос»

    «Колос» традиционно ершист, но чего-то не хватает. Команда Ярослава Вишняка даже лидировала, но сейчас опустилась на 4 строчку.

    Особые надежды возложены на Дениса Безбородько. Форвард пока отличился лишь раз, но в стартовом туре забил два мяча еще за «Зарю».

    В минувшем туре «Колос» проиграл. Причем ковалевский клуб по всем статьям уступил «Металлисту 1925» (2:0).

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    «Колос» наверняка будет активно атаковать. Состав команды буквально начинен сильными атакующими исполнителями.

    «Ингулец»

    Клуб из Петрово пока не радует результатами. «Ингулец» в пяти турах не победил ни разу.

    Причем команда немало пропускает в свои ворота (7 мячей). Да и два набранных очка — явное свидетельство проблем в игре команды.

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    • На текущий момент «Ингулец» имеет еще и кадровые проблемы. Особенно это касается последнего рубежа, где применяется постоянная ротация.

    Вот и в предыдущем туре команда Сергея Лавриненко осталась без очковых приобретений. В формально домашнем матче она уступила «Ворскле» (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Колоса» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Ингульца» — за 3.10.

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    «Колос» постарается реабилитироваться за неудачу в прошлом туре. «Ингулец» имеет проблемы в организации атак.

    «Колос» выглядит сильнее, к тому же имеет в составе квалифицированных исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Колоса» с коэффициентом 2.20.

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    «Колос» — «Ингулец»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на футбол. Под знаком реабилитации «Колоса»
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