«Колос» сыграет на своем поле с «Ингульцом» в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 7 октября, начало — в 17:00 мск. «Колос» — «Ингулец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колос»

«Колос» традиционно ершист, но чего-то не хватает. Команда Ярослава Вишняка даже лидировала, но сейчас опустилась на 4 строчку.

Особые надежды возложены на Дениса Безбородько. Форвард пока отличился лишь раз, но в стартовом туре забил два мяча еще за «Зарю».

В минувшем туре «Колос» проиграл. Причем ковалевский клуб по всем статьям уступил «Металлисту 1925» (2:0).

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«Колос» наверняка будет активно атаковать. Состав команды буквально начинен сильными атакующими исполнителями.

«Ингулец»

Клуб из Петрово пока не радует результатами. «Ингулец» в пяти турах не победил ни разу.

Причем команда немало пропускает в свои ворота (7 мячей). Да и два набранных очка — явное свидетельство проблем в игре команды.

На текущий момент «Ингулец» имеет еще и кадровые проблемы. Особенно это касается последнего рубежа, где применяется постоянная ротация.

Вот и в предыдущем туре команда Сергея Лавриненко осталась без очковых приобретений. В формально домашнем матче она уступила «Ворскле» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Колоса» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Ингульца» — за 3.10.

«Колос» постарается реабилитироваться за неудачу в прошлом туре . «Ингулец» имеет проблемы в организации атак.

«Колос» выглядит сильнее, к тому же имеет в составе квалифицированных исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Колоса» с коэффициентом 2.20.