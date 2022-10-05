«Жувентуде»
«Жувентуде» находится на последнем 20 месте в таблице. Шансы на сохранение прописки в элите тают каждый тур.
При этом команда имеет серьезные проблемы с реализацией. В 29 матчах забит 21 мяч в ворота соперников.
В минувшем туре «Жувентуде» вновь разочаровал. На выезде команда уступила «Атлетико Паранаэнсе» (2:0).
«Жувентуде» исторически неудачно играет с «Коринтиансом». Из пяти последних матчей команда выиграла лишь один раз при трех поражениях.
«Коринтианс»
«Коринтианс» традиционно находится среди лидеров. Правда, сейчас команда занимает 4 место.
Правда, отставание от второй позиции составляет всего 3 очка. Вот только атака не блещет: всего забитых 34 гола.
В предыдущем туре чемпионата «Коринтианс» добыл три пункта. Дома была изящно обыграна «Куяба» (2:0).
Причем эта победа стала для команды второй к ряду. Разумеется, в матче с аутсайдером «Коринтианс» настроен на победу.
Прогноз и ставка
На победу «Коринтианса» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Жувентуде» — за 3.10.
«Жувентуде»
«Коринтианс» борется за самые высокие места.
«Коринтианс» выглядит банально мощнее аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Коринтианса» с коэффициентом 2.37.