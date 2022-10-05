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    «Коринтианс» выиграет третий матч к ряду

    «Жувентуде» — «Коринтианс». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, чемпионат Бразилии, 5 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Жувентуде» — «Коринтианс»
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    Рожер Гедес
    «Жувентуде» сыграет на своем поле с «Коринтиансом» в рамках 30-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 5 октября, начало — в 03:30 мск. «Жувентуде» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 05 Октября 2022 года
    Жувентуде
  • Бразилия. Серия А
    •  Жувентуде 03:30 Коринтианс Коринтианс
  • Бразилия. Серия А
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    «Жувентуде»

    «Жувентуде» находится на последнем 20 месте в таблице. Шансы на сохранение прописки в элите тают каждый тур.

    При этом команда имеет серьезные проблемы с реализацией. В 29 матчах забит 21 мяч в ворота соперников.

    В минувшем туре «Жувентуде» вновь разочаровал. На выезде команда уступила «Атлетико Паранаэнсе» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Жувентуде» исторически неудачно играет с «Коринтиансом». Из пяти последних матчей команда выиграла лишь один раз при трех поражениях.

    «Коринтианс»

    «Коринтианс» традиционно находится среди лидеров. Правда, сейчас команда занимает 4 место.

    Правда, отставание от второй позиции составляет всего 3 очка. Вот только атака не блещет: всего забитых 34 гола.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Коринтианс» добыл три пункта. Дома была изящно обыграна «Куяба» (2:0).

    Причем эта победа стала для команды второй к ряду. Разумеется, в матче с аутсайдером «Коринтианс» настроен на победу.

    Прогноз и ставка

    На победу «Коринтианса» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Жувентуде» — за 3.10.

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    «Жувентуде» откровенно бледно выглядит в атаке.

    «Коринтианс» борется за самые высокие места.

    «Коринтианс» выглядит банально мощнее аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Коринтианса» с коэффициентом 2.37.

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    «Жувентуде» — «Коринтианс»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на футбол. «Коринтианс» выиграет третий матч к ряду
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