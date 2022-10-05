«Жувентуде» сыграет на своем поле с «Коринтиансом» в рамках 30-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 5 октября, начало — в 03:30 мск. «Жувентуде» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жувентуде»

«Жувентуде» находится на последнем 20 месте в таблице. Шансы на сохранение прописки в элите тают каждый тур.

При этом команда имеет серьезные проблемы с реализацией. В 29 матчах забит 21 мяч в ворота соперников.

В минувшем туре «Жувентуде» вновь разочаровал. На выезде команда уступила «Атлетико Паранаэнсе» (2:0).

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«Жувентуде» исторически неудачно играет с «Коринтиансом». Из пяти последних матчей команда выиграла лишь один раз при трех поражениях.

«Коринтианс»

«Коринтианс» традиционно находится среди лидеров. Правда, сейчас команда занимает 4 место.

Правда, отставание от второй позиции составляет всего 3 очка. Вот только атака не блещет: всего забитых 34 гола.

В предыдущем туре чемпионата «Коринтианс» добыл три пункта. Дома была изящно обыграна «Куяба» (2:0).

Причем эта победа стала для команды второй к ряду. Разумеется, в матче с аутсайдером «Коринтианс» настроен на победу.

Прогноз и ставка

На победу «Коринтианса» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Жувентуде» — за 3.10.

«Жувентуде» откровенно бледно выглядит в атаке .

«Коринтианс» борется за самые высокие места.

«Коринтианс» выглядит банально мощнее аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Коринтианса» с коэффициентом 2.37.