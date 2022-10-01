«Наполи» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 октября в Неаполе, начало — в 16:00 мск. «Наполи» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А после семи сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков. Столько же у «Аталанты», которую неаполитанцы опережают по дополнительным показателям.

Вот только в отличие от «Аталанты», «Наполи» действительно показывает футбол, который полностью соответствует его чемпионским амбициям.

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И стартовый отрезок подтвердил, что в «Наполи» многое, если не все, зависит от Лучано Спаллетти. После ухода сразу трех ключевых футболистов (Кулибали, Инсинье и Мертенса) команда стала играть еще лучше.

В Неаполе быстро засияла новая звезда. Новым героем болельщиков «Наполи» с недавних пор является Хвича Кварацхелия. Грузинский вингер буквально разрывает итальянский чемпионат.

Победная серия «Наполи» составляет пять матчей. Перед международной паузой комнада Спаллетти выиграла у «Милана».

«Торино»

«Торино» тем временем находится на девятой строчке, набрав в семи турах десять очков.

«Торино» проиграл три из четырех предыдущих матчей. Понятно, что это пока не повод для паники, но определенные моменты настораживают.

Два забитых мяча в четырех матчах — это действительно катастрофически мало.

В первой половине сентября команда Ивана Юрича уступила «Интеру» и «Сассуоло» со счетом 0:1. То есть проблема была, прежде всего, в слабой игре нападающих.

Все прогнозы на Серию А

Алексей Миранчук, пропустивший несколько матчей из-за травмы, еще на прошлой неделе возобновил тренировки в общей группе. Скорее всего, российский полузащитник сможет принять участие в предстоящем матче.

Прогноз и ставка

На «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Торино» — за 5.35.

«Наполи» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против «Торино». В прошлом сезоне неаполитанцы дважды обыграли туринскую команду со счетом 1:0.

Скорее всего, до разгрома не дойдет и в предстоящей игре. «Торино», как обычно, много не пропустит, но при этом вряд ли сможет забить.

Ставка — победа «Наполи» + тотал матча меньше 4,5 за 1.97.