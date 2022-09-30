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    Продлит ли «Анже» безвыигрышную серию «Марселя»?

    «Анже» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, чемпионат Франции, 30 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Марсель»
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    «Марсель» идет на втором месте
    «Анже» на своем поле сыграет против «Марселя» в рамках 9-го тура Лиги 1. Матч состоится 30 сентября, начало — 22:00 (мск). «Анже» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Сентября 2022 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 22:00 Марсель Марсель
  • Лига чемпионов. Группа D
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    «Анже»

    По итогам восьми туров «Анже» занимает 14 место с восемью баллами в активе. Столько же очков у вышестоящих «Тулузы» и «Ниццы».

    До недавнего времени коллектив не знал побед в новом сезоне Лиги 1. В двух стартовых турах он сыграл вничью, а в трех последних потерпел поражения.

    Коэффициенты матча Анже — Марсель

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    Тем не менее, в последних двух турах команда одержала победы, одолев «Монпелье» (2:1) дома и «Ниццу» (1:0) на выезде.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Эти результаты позволили клубу, который прошлый сезон чемпионата Франции завершил на 14 строчке, выбраться из зоны вылета.

    «Марсель»

    «Бело-голубые» после 8-ми сыгранных матчей занимают второе место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 20 очков. Лидирующий ПСЖ имеет в своем активе на два балла больше.

    В чемпионате Франции «Марсель», в целом, демонстрирует неплохие результаты. До недавнего времени единственные потери очков были еще во втором туре против «Бреста» (1:1).

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    • Перед этим и после этого провансальцы смогли переиграть таких оппонентов как «Реймс» (4:1), «Нант» (2:1), «Ниццу» (0:3), «Клермон» (1:0), «Осер» (0:2) и «Лилль» (2:1).

    Тем не менее, в последних четырех поединках во всех турнирах у клуба лишь одна победа при двух поражениях. В двух последних играх он не выигрывал.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.

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    «Анже» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Анже» безвыигрышную серию «Марселя»?
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