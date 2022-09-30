«Анже» на своем поле сыграет против «Марселя» в рамках 9-го тура Лиги 1. Матч состоится 30 сентября, начало — 22:00 (мск). «Анже» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

По итогам восьми туров «Анже» занимает 14 место с восемью баллами в активе. Столько же очков у вышестоящих «Тулузы» и «Ниццы».

До недавнего времени коллектив не знал побед в новом сезоне Лиги 1. В двух стартовых турах он сыграл вничью, а в трех последних потерпел поражения.

Коэффициенты матча Анже — Марсель 1X2Новым игрокам 4.203.851.82Фрибет$40

Тем не менее, в последних двух турах команда одержала победы, одолев «Монпелье» (2:1) дома и «Ниццу» (1:0) на выезде.

Все прогнозы на Лигу 1

Эти результаты позволили клубу, который прошлый сезон чемпионата Франции завершил на 14 строчке, выбраться из зоны вылета.

«Марсель»

«Бело-голубые» после 8-ми сыгранных матчей занимают второе место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 20 очков. Лидирующий ПСЖ имеет в своем активе на два балла больше.

В чемпионате Франции «Марсель», в целом, демонстрирует неплохие результаты. До недавнего времени единственные потери очков были еще во втором туре против «Бреста» (1:1).

Перед этим и после этого провансальцы смогли переиграть таких оппонентов как «Реймс» (4:1), «Нант» (2:1), «Ниццу» (0:3), «Клермон» (1:0), «Осер» (0:2) и «Лилль» (2:1).

Тем не менее, в последних четырех поединках во всех турнирах у клуба лишь одна победа при двух поражениях. В двух последних играх он не выигрывал.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83.

Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.