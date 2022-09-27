Иран сыграет на своем поле с Сенегалом в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 17:30 мск. Иран — Сенегал: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иран

Эта команда явно не блещет стабильностью. Успешные поединки иранцы чередуют с откровенно бледными.

Иран при этом не столь успешно атакует. В пяти последних матчах команда отличилась только 5 раз.

Свой последний поединок Иран провел продуктивно. Минимальная победа над Уругваем стала приятным сюрпризом.

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В этой встрече иранцы наверняка постараются улучшить свою голевую статистику. Атака во главе с Мехди Тареми должна сделать результат.

Сенегал

Сенегальцы также не особо стабильны. Особенно это касается матчей с более статусными оппонентами.

При этом сенегальцы зачастую выдают то яркий матч, то провальный. Например, в июле команда сенсационно уступила Либерии (1:2).

В своем последнем матче команда одержала победу. Сенегал смог одолеть боливийцев со счетом 0:2.

Наверняка в этом матче команда не будет отсиживаться в тылах. Да и наличие в составе такого мастера, как Садио Мане, станет явным подспорьем.

Прогноз и ставка

На победу Ирана в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.00, а победу Сенегала — за 3.30.

Иран крайне нестабилен в плане результатов . Сенегал имеет сильный состав.

Атака сенегальцев обеспечит им победу. Наши прогноз и ставка — Победа Сенегала с коэффициентом 3.30.