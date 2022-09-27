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    Сенегал переиграет иранцев

    Иран — Сенегал. Прогноз, ставка (к. 3.30) на футбол, товарищеский матч, 27 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Иран — Сенегал
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    Садио Мане
    Иран сыграет на своем поле с Сенегалом в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 17:30 мск. Иран — Сенегал: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 27 Сентября 2022 года
    Сенегал
  • Дакар
    •  Сенегал 17:30 Иран Иран
  • Тегеран
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    Иран

    Эта команда явно не блещет стабильностью. Успешные поединки иранцы чередуют с откровенно бледными.

    Иран при этом не столь успешно атакует. В пяти последних матчах команда отличилась только 5 раз.

    Свой последний поединок Иран провел продуктивно. Минимальная победа над Уругваем стала приятным сюрпризом.

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    В этой встрече иранцы наверняка постараются улучшить свою голевую статистику. Атака во главе с Мехди Тареми должна сделать результат.

    Сенегал

    Сенегальцы также не особо стабильны. Особенно это касается матчей с более статусными оппонентами.

    При этом сенегальцы зачастую выдают то яркий матч, то провальный. Например, в июле команда сенсационно уступила Либерии (1:2).

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    • В своем последнем матче команда одержала победу. Сенегал смог одолеть боливийцев со счетом 0:2.

    Наверняка в этом матче команда не будет отсиживаться в тылах. Да и наличие в составе такого мастера, как Садио Мане, станет явным подспорьем.

    Прогноз и ставка

    На победу Ирана в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.00, а победу Сенегала — за 3.30.

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    Иран крайне нестабилен в плане результатов. Сенегал имеет сильный состав.

    Атака сенегальцев обеспечит им победу. Наши прогноз и ставка — Победа Сенегала с коэффициентом 3.30.

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    Иран — Сенегал: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на футбол. Сенегал переиграет иранцев
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