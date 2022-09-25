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    Скромный матч в Копенгагене?

    Дания — Франция. Ставка (к. 1.76) и прогноз на футбол, Лига наций, 25 сентября 2022 года

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    Килиан Мбаппе
    Матч 6-го тура Лиги наций А между Данией и Францией состоится 25 сентября в Копенгагене. Начало в 21:45 по мск. Дания — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 25 Сентября 2022 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 21:45 Франция Франция
  • Париж
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    Дания

    В отличие от французов датчане все еще борются за выход в плей-офф, но все будет зависеть от поединка хорватов с австрийцами. На данный момент хозяева вторые с 9 очками и отстают от лидера на один пункт.

    В прошлом туре Дания проиграла Хорватии 1:2, что повлияло на ее турнирное положение. Это было второе фиаско в розыгрыше. Хорватам она проиграла дважды.

    Коэффициенты матча Дания — Франция

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    Примечательно, что у команды нет ни одной ничьи. Вместо этого «Алая гвардия» выиграла у Австрии (2:1, 2:0) и у Франции (2:1).

    Все прогнозы на Лигу наций

    Напомним, что Дания напрямую вышла в финальную часть чемпионата мира, которая пройдет в Катаре.

    Франция

    Из-за неудачного старта Франция лишилась возможности побороться за плей-офф. У команды Дидье Дешама 5 очков и она занимает 3-е место.

    В прошлом туре «Ле Бле» одержали первую победу в турнире, одолев команду Австрии со счетом 2:0. По голу забили Килиан Мбаппе и Оливье Жиру.

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    • До этого Франция потерпела поражение от Хорватии (0:1) и сыграла с ней вничью (1:1). Такой же результат был в игре с Австрией (1:1).

    В текущем сезоне французы не смогут повторить свой успех. В прошлом розыгрыше они дошли до финала, где победили Испанию 2:1.

    Прогноз и ставка

    Явного перевеса по коэффициентам нет ни у одной из команд, но все же котировка на Францию чуть меньше — 3.45 и 2.18 соответственно. На ничью букмекеры дают 3.45.

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    Дания понимает уровень ответственности, поэтому будет играть аккуратнее. Франция в принципе проводит свои матчи в ЛН скромно. Отсюда и такие коэффициенты на низовые исходы.

    Если поставить на тотал меньше 2.5, то расчет будет по коэффициенту 1.76. Такой исход вполне возможен, если учесть. что 4 из 5 матчей с участием Франции заканчивались именно так.

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    Дания — Франция: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. Скромный матч в Копенгагене?
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