Матч 6-го тура Лиги наций А между Данией и Францией состоится 25 сентября в Копенгагене. Начало в 21:45 по мск. Дания — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

В отличие от французов датчане все еще борются за выход в плей-офф, но все будет зависеть от поединка хорватов с австрийцами. На данный момент хозяева вторые с 9 очками и отстают от лидера на один пункт.

В прошлом туре Дания проиграла Хорватии 1:2, что повлияло на ее турнирное положение. Это было второе фиаско в розыгрыше. Хорватам она проиграла дважды.

Коэффициенты матча Дания — Франция 1X2Новым игрокам 3.503.352.15Фрибет$40

Примечательно, что у команды нет ни одной ничьи. Вместо этого «Алая гвардия» выиграла у Австрии (2:1, 2:0) и у Франции (2:1).

Все прогнозы на Лигу наций

Напомним, что Дания напрямую вышла в финальную часть чемпионата мира, которая пройдет в Катаре.

Франция

Из-за неудачного старта Франция лишилась возможности побороться за плей-офф. У команды Дидье Дешама 5 очков и она занимает 3-е место.

В прошлом туре «Ле Бле» одержали первую победу в турнире, одолев команду Австрии со счетом 2:0. По голу забили Килиан Мбаппе и Оливье Жиру.

До этого Франция потерпела поражение от Хорватии (0:1) и сыграла с ней вничью (1:1). Такой же результат был в игре с Австрией (1:1).

В текущем сезоне французы не смогут повторить свой успех. В прошлом розыгрыше они дошли до финала, где победили Испанию 2:1.

Прогноз и ставка

Явного перевеса по коэффициентам нет ни у одной из команд, но все же котировка на Францию чуть меньше — 3.45 и 2.18 соответственно. На ничью букмекеры дают 3.45.

Дания понимает уровень ответственности, поэтому будет играть аккуратнее. Франция в принципе проводит свои матчи в ЛН скромно. Отсюда и такие коэффициенты на низовые исходы.

Если поставить на тотал меньше 2.5, то расчет будет по коэффициенту 1.76. Такой исход вполне возможен, если учесть. что 4 из 5 матчей с участием Франции заканчивались именно так.