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    Оформит ли Шотландия выход в элиту Лиги наций?

    Шотландия — Ирландия. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Лига наций, 24 сентября 2022 года

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    Шотландия лидирует в своей группе
    Шотландия сыграет на своем поле с Ирландией в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 21:45 мск. Шотландия — Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шотландия

    Сборная Шотландии лидирует в группе 1 дивизиона B Лиги наций с отрывом в два очка от второй в таблице команды Украины.

    В случае победы над нынешним соперником, а также невыигрыша Украины в матче против Армении, «Тартановая армия» оформит выход в элиту.

    В предыдущем туре шотландцы добыли три очка. На своем поле они как раз разгромили своего конкурента (3:0).

    Все прогнозы на Лигу наций

    В четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, скотты потерпели лишь одно поражение при трех победах.

    Ирландия

    Эта сборная стартовала в своей группе Лиге наций не столь удачно. Сейчас в активе у ирландцев всего 4 очка.

    При этом главной проблемой команды остается не столь высокая результативность. Ирландия забила лишь четыре мяча в 4 матчах.

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  • 22/09/2022

    • В позапрошлом туре Ирландия наконец-то впервые победила. Дома «айриши» не оставили шансов шотландцам (3:0).

    В прошлом — «Зеленые» отобрали очки у сборной Украины (1:1) на выезде и занимают третье место с отрывом в один балл от Армении.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — Шотландия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.

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    Шотландия — Ирландия: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на футбол. Оформит ли Шотландия выход в элиту Лиги наций?
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