Шотландия сыграет на своем поле с Ирландией в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 21:45 мск. Шотландия — Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шотландия

Сборная Шотландии лидирует в группе 1 дивизиона B Лиги наций с отрывом в два очка от второй в таблице команды Украины.

В случае победы над нынешним соперником, а также невыигрыша Украины в матче против Армении, «Тартановая армия» оформит выход в элиту.

В предыдущем туре шотландцы добыли три очка. На своем поле они как раз разгромили своего конкурента (3:0).

Все прогнозы на Лигу наций

В четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, скотты потерпели лишь одно поражение при трех победах.

Ирландия

Эта сборная стартовала в своей группе Лиге наций не столь удачно. Сейчас в активе у ирландцев всего 4 очка.

При этом главной проблемой команды остается не столь высокая результативность. Ирландия забила лишь четыре мяча в 4 матчах.

В позапрошлом туре Ирландия наконец-то впервые победила. Дома «айриши» не оставили шансов шотландцам (3:0).

В прошлом — «Зеленые» отобрали очки у сборной Украины (1:1) на выезде и занимают третье место с отрывом в один балл от Армении.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — Шотландия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.