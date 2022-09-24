Шотландия
Сборная Шотландии лидирует в группе 1 дивизиона B Лиги наций с отрывом в два очка от второй в таблице команды Украины.
В случае победы над нынешним соперником, а также невыигрыша Украины в матче против Армении, «Тартановая армия» оформит выход в элиту.
В предыдущем туре шотландцы добыли три очка. На своем поле они как раз разгромили своего конкурента (3:0).
В четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, скотты потерпели лишь одно поражение при трех победах.
Ирландия
Эта сборная стартовала в своей группе Лиге наций не столь удачно. Сейчас в активе у ирландцев всего 4 очка.
При этом главной проблемой команды остается не столь высокая результативность. Ирландия забила лишь четыре мяча в 4 матчах.
В позапрошлом туре Ирландия наконец-то впервые победила. Дома «айриши» не оставили шансов шотландцам (3:0).
В прошлом — «Зеленые» отобрали очки у сборной Украины (1:1) на выезде и занимают третье место с отрывом в один балл от Армении.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — Шотландия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.