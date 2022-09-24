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    Удержит ли Израиль лидерство в группе?

    Израиль — Албания. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Лига наций, 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Израиль — Албания
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    Израиль имеет четыре очка
    Израиль сыграет на своем поле с Албанией в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 21:45 мск. Израиль — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Израиль

    Сборная Израиля лидирует в группе 2 дивизиона B с пятью очками после трех сыгранных поединков с отрывом в два очка.

    Третья в таблице Албания отстает от ближневосточного коллектива отстает на четыре балла.

    Безвыигрышная серия команды достигла отметки в 4 матча. Правда, по ходу этих игр она одержала только одну победу при трех ничьих.

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    Израиль не попал на чемпионат мира. Он занял третье место в квалификационной группе F, уступив лидеру 11 пунктов.

    Албания

    Из-за отстранения России Албания провела пока что две игры, в которых разошлась ничьей с Исландией (1:1) и проиграла нынешнему сопернику (1:2).

    Сейчас албанцы занимают третье место, отставая от Израиля на четыре очка и от второй в таблице Исландии — на два пункта.

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  • 22/09/2022

    • Перед этим в марте «горные орлы» провели два товарищеских поединка, проиграв Испании 1:2 и сыграв вничью с Грузией 1:1.

    Безвыигрышная серия коллектива во всех турнирах составляет пять поединков при трех ничьих и двух поражениях.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, равно как и ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10.

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    Израиль — Албания: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на футбол. Удержит ли Израиль лидерство в группе?
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