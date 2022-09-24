Израиль
Сборная Израиля лидирует в группе 2 дивизиона B с пятью очками после трех сыгранных поединков с отрывом в два очка.
Третья в таблице Албания отстает от ближневосточного коллектива отстает на четыре балла.
Безвыигрышная серия команды достигла отметки в 4 матча. Правда, по ходу этих игр она одержала только одну победу при трех ничьих.
Израиль не попал на чемпионат мира. Он занял третье место в квалификационной группе F, уступив лидеру 11 пунктов.
Албания
Из-за отстранения России Албания провела пока что две игры, в которых разошлась ничьей с Исландией (1:1) и проиграла нынешнему сопернику (1:2).
Сейчас албанцы занимают третье место, отставая от Израиля на четыре очка и от второй в таблице Исландии — на два пункта.
Перед этим в марте «горные орлы» провели два товарищеских поединка, проиграв Испании 1:2 и сыграв вничью с Грузией 1:1.
Безвыигрышная серия коллектива во всех турнирах составляет пять поединков при трех ничьих и двух поражениях.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех гостей оценивается в 3,10, равно как и ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10.