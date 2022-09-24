Израиль сыграет на своем поле с Албанией в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 21:45 мск. Израиль — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Израиль

Сборная Израиля лидирует в группе 2 дивизиона B с пятью очками после трех сыгранных поединков с отрывом в два очка.

Третья в таблице Албания отстает от ближневосточного коллектива отстает на четыре балла.

Безвыигрышная серия команды достигла отметки в 4 матча. Правда, по ходу этих игр она одержала только одну победу при трех ничьих.

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Израиль не попал на чемпионат мира. Он занял третье место в квалификационной группе F, уступив лидеру 11 пунктов.

Албания

Из-за отстранения России Албания провела пока что две игры, в которых разошлась ничьей с Исландией (1:1) и проиграла нынешнему сопернику (1:2).

Сейчас албанцы занимают третье место, отставая от Израиля на четыре очка и от второй в таблице Исландии — на два пункта.

Перед этим в марте «горные орлы» провели два товарищеских поединка, проиграв Испании 1:2 и сыграв вничью с Грузией 1:1.

Безвыигрышная серия коллектива во всех турнирах составляет пять поединков при трех ничьих и двух поражениях.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,10, равно как и ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10.