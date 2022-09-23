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    Немцы в результативном матче одолеют венгров

    Германия — Венгрия. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига наций, 23 сентября 2022 года

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    Томас Мюллер
    23 сентября в Лейпциге на «Ред Булл Арене» сборная Германии сыграет против национальной команды Венгрии в 5-м туре Лиги наций дивизиона А. Начало — в 21:45 по мск. Германия — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 23 Сентября 2022 года
    Германия
  • Берлин
    •  Германия 21:45 Венгрия Венгрия
  • Будапешт
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    Германия

    На последнем своем крупном турнире — Чемпионат Европы 2020 — сборная Германии смогла выйти из группы, но на первой же стадии плей-офф проиграла Англии и покинула соревнование.

    После этого «Бундестим» без проблем квалифицировался на ЧМ-2022, выиграв свою группу. Коллектив за десять проведенных игр добился девяти викторий и раз уступал.

    Коэффициенты матча Германия — Венгрия

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    В этом розыгрыше Лиги наций немцы в трех играх набрали шесть баллов и расположились на второй строке в квартете, отставая от лидера всего лишь на одно очко.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Начала Германия с трех мировых подряд с одинаковым счетом по 1:1, поделив очки с предстоящий противником, а также с Италией и Англией. В минувшем же туре она разгромила дома итальянцев 5:2.

    Венгрия

    Удивительно, но сборная Венгрии идет во главе своей группы с семью очками, опережая таким сборные как Германия, Италия и Англия.

    Начали мадьяры с неожиданной домашней виктории над родоначальниками футбола, обыграв их со счетом 1:0. Затем они пока потерпели первое поражение на этом турнире, уступив в гостях итальянцам 1:2.

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    • Потом была мировая в родных стенах с предстоящим противником 1:1 и крупная сенсационная выездная виктория над Англией со счетом 4:0, где три из четырех голов были забиты после 70-й минуты.

    В последнее время венгры могут удивить, как со знаком плюс, так и минус. После сравнительно удачного Евро-2020, затем они полностью провалили отбор к ЧМ-2022.

    В этом столетии между собой эти сборные встречались шесть раз. Три встречи остались за немцами, раз сильнее были венгры и дважды победитель не был определен.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу Германии предлагают — 1.23.

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    На викторию Венгрии дают — 13.50, ничья оценена — в 6.10.

    Немцы значительно превосходят своего оппонента в классе и на своем поле наверняка одержать победу, причем сделав это в результативном поединке. В общем, наш прогноз — П1+ ТБ 2,5.

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    Германия — Венгрия: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. Немцы в результативном матче одолеют венгров
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