«Унион Санта-Фе»
Команда занимает 16 место в турнирной таблице. За 18 игр она набрала 26 очков. Текущая форма — это 2 ничьи, победа и 2 поражения.
«Унион» минимально выиграл у «Сармьенто», после чего потерпел поражение от «Платенсе» со счетом 0:1. Ранее у хозяев были нулевые ничьи с «Альдосиви» и «Патронато».
Последние 7 матчей «Униона» в турнире заканчивались с тотал меньше 2.5. Текущая разница голов у команды -2 (21:23).
«Красные» выиграли только в одном из трех домашних матчей, забив лишь один мяч за этот отрезок.
«Индепендьенте»
«Красные дьяволы» располагаются на 21 строчке с 21 баллом на счету. Команда выиграла две последние встречи в турнире, набрав 5 побед за 19 игр.
«Индепендьенте» разгромил клуб «Альдосиви» со счетом 2:0. После этого у гостей была победа над «Сармьенто» 2:1.
Помимо успехов в чемпионате коллектив добыл победу в Кубке Аргентины. Там он прошел в четвертьфинал благодаря победе над «Велесом» (2:0).
В текущем сезоне «короли кубков» имеют всего две выездные победы. При этом количество пропущенных голов на выезде составляет 15, против 8 дома.
Прогноз и ставка
Расхождения в котировках небольшие, а фаворитом у букмекеров являются хозяева — 2.35 против 3.25.
Чаще всего матчи «Униона» заканчиваются с малым количеством голов. Низового поединка ожидают и букмекеры, которые дают соответствующие котировки.
Если посмотрим на последние очные встречи команд, то увидим, что выше, чем на один отметка не поднималась. Поставить на тотал меньше 1.5 можно с коэффициентом 2.69.