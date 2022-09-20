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    Низовой матч в Санта-Фе

    «Унион Санта-Фе» — «Индепендьенте». Ставка (к. 2.69) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 20 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Унион Санта-Фе» — «Индепендьенте»
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    В 20 туре аргентинской Примеры «Унион Санта-Фе» примет «Индепендьенте». Встреча состоится 20 сентября в 01:00 мск. «Унион Санта-Фе» — «Индепендьенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 20 Сентября 2022 года
    Унион Санта-Фе
  • Санта-Фе
    •  Унион Санта-Фе 01:00 Индепендьенте Индепендьенте
  • Аргентина. Примера
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    «Унион Санта-Фе»

    Команда занимает 16 место в турнирной таблице. За 18 игр она набрала 26 очков. Текущая форма — это 2 ничьи, победа и 2 поражения.

    «Унион» минимально выиграл у «Сармьенто», после чего потерпел поражение от «Платенсе» со счетом 0:1. Ранее у хозяев были нулевые ничьи с «Альдосиви» и «Патронато».

    Последние 7 матчей «Униона» в турнире заканчивались с тотал меньше 2.5. Текущая разница голов у команды -2 (21:23).

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    «Красные» выиграли только в одном из трех домашних матчей, забив лишь один мяч за этот отрезок.

    «Индепендьенте»

    «Красные дьяволы» располагаются на 21 строчке с 21 баллом на счету. Команда выиграла две последние встречи в турнире, набрав 5 побед за 19 игр.

    «Индепендьенте» разгромил клуб «Альдосиви» со счетом 2:0. После этого у гостей была победа над «Сармьенто» 2:1.

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    • Помимо успехов в чемпионате коллектив добыл победу в Кубке Аргентины. Там он прошел в четвертьфинал благодаря победе над «Велесом» (2:0).

    В текущем сезоне «короли кубков» имеют всего две выездные победы. При этом количество пропущенных голов на выезде составляет 15, против 8 дома.

    Прогноз и ставка

    Расхождения в котировках небольшие, а фаворитом у букмекеров являются хозяева — 2.35 против 3.25.

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    Чаще всего матчи «Униона» заканчиваются с малым количеством голов. Низового поединка ожидают и букмекеры, которые дают соответствующие котировки.

    Если посмотрим на последние очные встречи команд, то увидим, что выше, чем на один отметка не поднималась. Поставить на тотал меньше 1.5 можно с коэффициентом 2.69.

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    «Унион Санта-Фе» — «Индепендьенте»: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на футбол. Низовой матч в Санта-Фе
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