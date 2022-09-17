«Торино» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 21:45 мск. «Торино» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Торино» начал чемпионат в привычном для себя ключе. Нынешнее 9 место является вполне привычной позицией.

Вот и минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Торино» на выезде минимально уступил «Интеру».

Коэффициенты матча Торино — Сассуоло 1X2Новым игрокам 1.803.804.30Фрибет$40

Главным бичом команды является слабая реализация. В 6 матчах игроки туринского клуба отличились лишь 6 раз.

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«Торино» не блещет стабильностью результатов. Команда подчас чередует успешные игры с откровенно блеклыми.

«Сассуоло»

Этой команде в нынешнем сезоне наверняка уготована борьба за выживание. Правда, в такой ситуации «Сассуоло» находится не впервые.

Особо заметны проблемы команды в атаке. В 6 матчах забито всего лишь 4 мяча при 8 пропущенных.

А вот в предыдущем туре «Сассуоло» вновь разочаровал результатом. Дома команда уступила «Удинезе» (1:3).

В этом поединке «Сассуоло» наверняка будет цепляться за очки. Правда, команда не побеждает уже почти месяц.

Прогноз и ставка

На победу «Торино» в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Сассуоло» — за 4.32.

«Торино» наверняка будет активно атаковать.

«Сассуоло» забивает уж слишком натужно .

Фактор своего поля и более сильный по именам состав станут союзниками туринцев. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.10.