«Торино»
«Торино» начал чемпионат в привычном для себя ключе. Нынешнее 9 место является вполне привычной позицией.
Вот и минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Торино» на выезде минимально уступил «Интеру».
Коэффициенты матча Торино — Сассуоло
Главным бичом команды является слабая реализация. В 6 матчах игроки туринского клуба отличились лишь 6 раз.
«Торино» не блещет стабильностью результатов. Команда подчас чередует успешные игры с откровенно блеклыми.
«Сассуоло»
Этой команде в нынешнем сезоне наверняка уготована борьба за выживание. Правда, в такой ситуации «Сассуоло» находится не впервые.
Особо заметны проблемы команды в атаке. В 6 матчах забито всего лишь 4 мяча при 8 пропущенных.
А вот в предыдущем туре «Сассуоло» вновь разочаровал результатом. Дома команда уступила «Удинезе» (1:3).
В этом поединке «Сассуоло» наверняка будет цепляться за очки. Правда, команда не побеждает уже почти месяц.
Прогноз и ставка
На победу «Торино» в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Сассуоло» — за 4.32.
«Торино» наверняка будет активно атаковать.
«Сассуоло»
Фактор своего поля и более сильный по именам состав станут союзниками туринцев. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.10.