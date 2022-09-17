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    В Турине забьют не все

    «Торино» — «Сассуоло». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Серия А, 17 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Сассуоло»
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    Никола Влашич
    «Торино» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 21:45 мск. «Торино» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Сентября 2022 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 21:45 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Торино»

    «Торино» начал чемпионат в привычном для себя ключе. Нынешнее 9 место является вполне привычной позицией.

    Вот и минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Торино» на выезде минимально уступил «Интеру».

    Коэффициенты матча Торино — Сассуоло

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    Главным бичом команды является слабая реализация. В 6 матчах игроки туринского клуба отличились лишь 6 раз.

    Все прогнозы на Серию А

    «Торино» не блещет стабильностью результатов. Команда подчас чередует успешные игры с откровенно блеклыми.

    «Сассуоло»

    Этой команде в нынешнем сезоне наверняка уготована борьба за выживание. Правда, в такой ситуации «Сассуоло» находится не впервые.

    Особо заметны проблемы команды в атаке. В 6 матчах забито всего лишь 4 мяча при 8 пропущенных.

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    • А вот в предыдущем туре «Сассуоло» вновь разочаровал результатом. Дома команда уступила «Удинезе» (1:3).

    В этом поединке «Сассуоло» наверняка будет цепляться за очки. Правда, команда не побеждает уже почти месяц.

    Прогноз и ставка

    На победу «Торино» в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Сассуоло» — за 4.32.

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    «Торино» наверняка будет активно атаковать.

    «Сассуоло» забивает уж слишком натужно.

    Фактор своего поля и более сильный по именам состав станут союзниками туринцев. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.10.

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    «Торино» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. В Турине забьют не все
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