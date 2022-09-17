ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» ДШоу Холанна продолжается. Акробатический гол норвежца нокаутировал «Боруссию» «Бавария» — «Барселона»Заколдованный Мюнхен. Расточительность Левандовского принесла победу «Баварии» Диего Коста Экстренное возвращение. «Вулверхэмптон» попробует реанимировать карьеру Диего Косты
  • 21:37
    • Гол Роналду помог «МЮ» обыграть «Шериф» в Лиге Европы
  • 23:52
    • Киевское «Динамо» уступило АЕКу, «Ренн» упустил победу над «Фенербахче»
  • 23:52
    • «Рома» крупно победила ХИК в домашнем матче Лиги Европы
  • 21:45
    • «Мидтьюлланд» забил пять мячей «Лацио» в Лиге Европы
  • 21:38
    • «Ференцварош» вырвал гостевую победу у «Монако» в матче ЛЕ
  • 19:19
    • «Спартак» разгромил «Факел» в матче Кубка России
  • 18:06
    • РПЛ опубликовала календарь матчей чемпионата до конца 2022 года
    Все новости спорта

    «Байер» и «Вердер» устроят размен?

    «Байер» — «Вердер». Ставка (к. 1.72) и прогноз на футбол, Бундеслига, 17 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Байер Прогнозы на Вердер Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Вердер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Патрик Шик
    В рамках 7 тура немецкой Бундеслиги «Байер» встретится с «Вердером» на поле стадиона «Бай-Арена» (Леверкузен). Событие запланировано на 17 сентября 16:30 мск. «Байер» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Сентября 2022 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Вердер Вердер
  • Бремен
    •

    «Байер»

    Среди недели «фармацевты» совершили сенсацию, обыграв в Лиге чемпионов мадридский «Атлетико». По голу в составе хозяев забили Роберт Андрих и Мусса Диаби. Таким образом, команде удалось перекрыть неудачный старт в турнире из-за поражения от «Брюгге» (0:1).

    В Бундеслиге последние результаты не очень. Особенно, если учесть, что за 2 тура «Байер» пропустил 5 мячей. Он проиграл «Фрайбургу» 2:3 и сыграл вничью с «Гертой» 2:2.

    Коэффициенты матча Байер — Вердер

    1X2Новым игрокам
  • 1.624.404.70Фрибет$40
    •

    Таким образом, леверкузенцы выиграли только один матч из четырех последних. До этого последняя победа была 27 августа в матче с «Майнцем» (3:0). В таблице чемпионата «красные» находятся в зоне вылета на 17 месте.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В лазарете такой список футболистов: Амин Адли, Карим Бельараби, Флориан Вирц, Андрей Лунев и Эсекиэль Паласиос.

    «Вердер»

    «Бременские музыканты» занимают 9 место с 8 баллами. Таким образом, от еврокубковой зоны их отделяют всего два пункта.

    Обычно, где «Вердер», там и много голов, но последние два матча с участием команды слегка сломали эту тенденцию. Команда обыграла «Бохум» 2:0 и проиграла «Аугсбургу» 0:1.

  • Трансферный дайджест. 6-12 сентября
  • «Барса» не оставила надежд подписать Силву, де Йонг остается для многих главной трансферной целью, Роналду может всё-таки покинуть «МЮ» зимой и другие трансферные слухи недели
  • 12/09/2022

    • Однако предыдущие результаты — это всегда тотал больше 3. Гости сыграли вничью со «Штутгартом» (2:2), выиграли у дортмундской «Боруссии» 3:2 и проиграли «Айнтрахту» 3:4.

    В списке травмированных у «Вердера» Леонардо Битенкур, Дикени-Рафид Салифу и Иржи Павленка.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на неважные результаты в турнире, «Байер» все равно считают фаворитом. На его победу букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.66, а на «Вердер» котировка составляет 4.70.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Команды наверняка проведут яркий матч, насыщенный голами. Все-таки по 11 пропущенных голов в 6 турах — это довольно много.

    Матчи «Байера» в Бундеслиге все результативные. «Вердер» тоже горазд на размены. Рекомендуется поставить на тотал больше 3 за 1.72.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.60
  • Прогноз на матч Коринтианс — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Индепендьенте
  • Футбол
  • Сегодня в 03:10
    •  1.78
  • Прогноз на матч Цуренко — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Богдан — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Йонава
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рига — Лиепая
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Пярну Вапрус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Байер» — «Вердер»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. «Байер» и «Вердер» устроят размен?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры