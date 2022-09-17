В рамках 7 тура немецкой Бундеслиги «Байер» встретится с «Вердером» на поле стадиона «Бай-Арена» (Леверкузен). Событие запланировано на 17 сентября 16:30 мск. «Байер» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

Среди недели «фармацевты» совершили сенсацию, обыграв в Лиге чемпионов мадридский «Атлетико». По голу в составе хозяев забили Роберт Андрих и Мусса Диаби. Таким образом, команде удалось перекрыть неудачный старт в турнире из-за поражения от «Брюгге» (0:1).

В Бундеслиге последние результаты не очень. Особенно, если учесть, что за 2 тура «Байер» пропустил 5 мячей. Он проиграл «Фрайбургу» 2:3 и сыграл вничью с «Гертой» 2:2.

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Таким образом, леверкузенцы выиграли только один матч из четырех последних. До этого последняя победа была 27 августа в матче с «Майнцем» (3:0). В таблице чемпионата «красные» находятся в зоне вылета на 17 месте.

Все прогнозы на Бундеслигу

В лазарете такой список футболистов: Амин Адли, Карим Бельараби, Флориан Вирц, Андрей Лунев и Эсекиэль Паласиос.

«Вердер»

«Бременские музыканты» занимают 9 место с 8 баллами. Таким образом, от еврокубковой зоны их отделяют всего два пункта.

Обычно, где «Вердер», там и много голов, но последние два матча с участием команды слегка сломали эту тенденцию. Команда обыграла «Бохум» 2:0 и проиграла «Аугсбургу» 0:1.

Однако предыдущие результаты — это всегда тотал больше 3. Гости сыграли вничью со «Штутгартом» (2:2), выиграли у дортмундской «Боруссии» 3:2 и проиграли «Айнтрахту» 3:4.

В списке травмированных у «Вердера» Леонардо Битенкур, Дикени-Рафид Салифу и Иржи Павленка.

Прогноз и ставка

Несмотря на неважные результаты в турнире, «Байер» все равно считают фаворитом. На его победу букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.66, а на «Вердер» котировка составляет 4.70.

Команды наверняка проведут яркий матч, насыщенный голами. Все-таки по 11 пропущенных голов в 6 турах — это довольно много.

Матчи «Байера» в Бундеслиге все результативные. «Вердер» тоже горазд на размены. Рекомендуется поставить на тотал больше 3 за 1.72.