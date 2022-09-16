«Витебск» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 22-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:00 мск. «Витебск» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витебск»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже ожиданий. Лишь 14 место в таблице предполагает изнурительную борьбу за выживание.

«Витебск» маловато забивает. В 21 поединке игроки команды забили всего лишь 21 мяч.

В минувшем туре команда вновь потерпела поражение. Выезд в Могилев завершился неудачей (2:1).

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«Витебск» традиционно сложно играет с БАТЭ. Из пяти последних поединков команда проиграла трижды при двух паритетах.

БАТЭ

БАТЭ летом выглядел явно не лучшим образом. Имея все шансы на лидерство, команда теряла очки почти на ровном месте.

Сыграв на матч больше конкурентов, борисовцы еще и отстают от лидера на 3 очка. В общем, БАТЭ просто обязан побеждать, что называется, здесь и сейчас.

В предыдущем туре БАТЭ вновь остался без победы. Дома команда не смогла одолеть минское «Динамо» (0:0).

В составе команды традиционно ярко выглядит Станислав Драгун. В его активе уже 6 забитых мячей.

Прогноз и ставка

На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Витебска» — за 5.10.

«Витебск» откровенно проваливает нынешний чемпионат . БАТЭ еще не потерял шансы на чемпионский титул.

БАТЭ должен наконец-то проявить свой высокий атакующий потенциал. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1.5 с коэффициентом 2.63.