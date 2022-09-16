16 сентября в рамках 6 туре испанской Примеры состоится очная встреча «Вальядолида» и «Кадиса». Она начнется в 22:00 по мск. «Вальядолид» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

Команда занимает 17-е место — как раз над зоной вылета — в турнирной таблице, опережая «Хетафе» по разнице забитых/пропущенных голов.

Так же вернувшийся в этом сезоне «Вальядолид» в предпоследнем туре смог одержать свою первую победу в нынешнем розыгрыше, обыграв «Альмерию» со счетом 1:0.

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До этого «бело-голубые» выдали не плохой поединок против «Севильи». В этом матче команды обменявшись голами не определили сильнейшего и завершили его ничьей — 1:1.

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В последнем туре клуб потерпел поражение, уступив на выезде «Жироне» (1:2) на выезде.

«Кадис»

«Кадису» явно уготована роль борца за выживание. На деле так и выходит, ведь команда осела на самом дне таблицы.

В 5 турах коллектив не набрал ни одного очка. Более того, не забил ни разу, пропустив в свои ворота 14 мячей.

Прошлый тур вновь не принес клубу положительных эмоций. На своем поле «Кадис» разгромно уступил «Барселоне» (0:4).

Отставание от грядущего соперника составляет четыре очка.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — «Вальядолид» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.