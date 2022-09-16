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    Кто выиграет битву за выживание?

    «Вальядолид» — «Кадис». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Примера, 16 сентября 2022 года

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    «Вальядолид» идет над зоной вылета
    16 сентября в рамках 6 туре испанской Примеры состоится очная встреча «Вальядолида» и «Кадиса». Она начнется в 22:00 по мск. «Вальядолид» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Сентября 2022 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 22:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Вальядолид»

    Команда занимает 17-е место — как раз над зоной вылета — в турнирной таблице, опережая «Хетафе» по разнице забитых/пропущенных голов.

    Так же вернувшийся в этом сезоне «Вальядолид» в предпоследнем туре смог одержать свою первую победу в нынешнем розыгрыше, обыграв «Альмерию» со счетом 1:0.

    Коэффициенты матча Вальядолид — Кадис

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    До этого «бело-голубые» выдали не плохой поединок против «Севильи». В этом матче команды обменявшись голами не определили сильнейшего и завершили его ничьей — 1:1.

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    В последнем туре клуб потерпел поражение, уступив на выезде «Жироне» (1:2) на выезде.

    «Кадис»

    «Кадису» явно уготована роль борца за выживание. На деле так и выходит, ведь команда осела на самом дне таблицы.

    В 5 турах коллектив не набрал ни одного очка. Более того, не забил ни разу, пропустив в свои ворота 14 мячей.

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    • Прошлый тур вновь не принес клубу положительных эмоций. На своем поле «Кадис» разгромно уступил «Барселоне» (0:4).

    Отставание от грядущего соперника составляет четыре очка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — «Вальядолид» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.

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    «Вальядолид» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за выживание?
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