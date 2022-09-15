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    «Хартс» потеряет очки в Риге?

    РФШ — «Хартс». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет А, 15 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на РФШ — «Хартс»
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    «Хартс» — участник группового этапа Лиги конференций
    Чемпион Латвии на своём поле примет бронзового призёра чемпионата Шотландии. Матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций состоится 15 сентября. Начало — в 22:00 (мск). РФШ — «Хартс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа A 15 Сентября 2022 года
    РФШ
  • Рига
    •  РФШ 22:00 Хартс Хартс
  • Эдинбург
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    РФШ

    Латвийский чемпион может быть доволен итогом 1-го тура групповой стадии Лиги конференций.

    РФШ едва успел уйти от фиаско в матче с итальянской «Фиорентиной» (1:1). Рижская футбольная школа подходит к поединку с шотландцами в полной боевой готовности. Лазарет команды пустой, а значит у наставника чемпионов Латвии Виктора Мороза есть возможность варьировать состав.

    Коэффициенты матча РФШ — Хартс

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    В матче 28-го тура чемпионата Латвии РФШ в родных стенах разгромила «Спартак» из Юрмалы (3:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Футболисты РФШ набрали 60 очков и догнали в турнирной таблице «Ригу». От лидера «Валмиеры» отставание составляет 7 баллов.

    «Хартс»

    «Хартс» стартовал в групповой стадии Лиги конференций крайне неудачно. Встреча против «Истанбула» для бронзового призёра шотладского чемпионата стала фатальной (0:4).

    К матчу с РФШ «дубовые сердца» подходят с кадровыми потерями в составе. Из-за травм «Хартсу» не смогут помочь конголезский полузащитник Бени Банингиме, североирландский форвар Лиам Бойс и австралийский защитник Кай Роулс.

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  • 12/09/2022

    • В шотландском чемпионате «Хартс» идёт на 4-м месте с 10 очками. В активе команды 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

    Матчи 7-го тура в чемпионате Шотландии были перенесены, также как в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии по известной причине.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостевой команде. На победу «Хартса» дают оценку в 2.31, ничью предлагают в 3.28, а на победу РФШ можно поставить — за 3.04.

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    Прогноз — РФШ находится в лучшей игровой форме, чем «Хартс». Да и у шотландцев проблемы с составом. Есть футболисты в лазарете. Можно предположить, что соперники, как минимум поделят очки.

    Ставка — РФШ не проиграет с коэффициентом 1.69.

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    РФШ — «Хартс»: прогноз, ставка (1.69), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. «Хартс» потеряет очки в Риге?
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