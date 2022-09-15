РФШ
Латвийский чемпион может быть доволен итогом 1-го тура групповой стадии Лиги конференций.
РФШ едва успел уйти от фиаско в матче с итальянской «Фиорентиной» (1:1). Рижская футбольная школа подходит к поединку с шотландцами в полной боевой готовности. Лазарет команды пустой, а значит у наставника чемпионов Латвии Виктора Мороза есть возможность варьировать состав.
Коэффициенты матча РФШ — Хартс
В матче 28-го тура чемпионата Латвии РФШ в родных стенах разгромила «Спартак» из Юрмалы (3:0).
Все прогнозы на Лигу конференций
Футболисты РФШ набрали 60 очков и догнали в турнирной таблице «Ригу». От лидера «Валмиеры» отставание составляет 7 баллов.
«Хартс»
«Хартс» стартовал в групповой стадии Лиги конференций крайне неудачно. Встреча против «Истанбула» для бронзового призёра шотладского чемпионата стала фатальной (0:4).
К матчу с РФШ «дубовые сердца» подходят с кадровыми потерями в составе. Из-за травм «Хартсу» не смогут помочь конголезский полузащитник Бени Банингиме, североирландский форвар Лиам Бойс и австралийский защитник Кай Роулс.
В шотландском чемпионате «Хартс» идёт на 4-м месте с 10 очками. В активе команды 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.
Матчи 7-го тура в чемпионате Шотландии были перенесены, также как в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии по известной причине.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение гостевой команде. На победу «Хартса» дают оценку в 2.31, ничью предлагают в 3.28, а на победу РФШ можно поставить — за 3.04.
Прогноз — РФШ находится в лучшей игровой форме, чем «Хартс». Да и у шотландцев проблемы с составом. Есть футболисты в лазарете. Можно предположить, что соперники, как минимум поделят очки.
Ставка — РФШ не проиграет с коэффициентом 1.69.