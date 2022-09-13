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    Обыграет ли «Порту» «Брюгге»?

    «Порту» — «Брюгге». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 13 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Брюгге»
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    «Порту» проиграл в первом туре
    «Порту» сыграет на своем поле с «Брюгге» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 22:00 мск. «Порту» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 13 Сентября 2022 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 22:00 Брюгге Брюгге
  • Брюгге
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    «Порту»

    В первом туре группового раунда «Порту» драматично проиграл в компенсированное время «Атлетико» (1:2) на выезде.

    «Драконы» как обладатели Кубка Португалии и чемпионы страны сыграли в Суперкубке против «Тонделы», которую разгромили 3:0.

    Коэффициенты матча Порту — Брюгге

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    В шести стартовых турах «Порту» одержал пять побед и потерпел одно поражение — от «Риу Аве» (1:3). Это позволяет ему занимать второе место с отставанием в три очка от лидера «Бенфики».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Команда Консейсау довольно неплохо провела межсезонье: ей удалось сохранить состав в большинстве своем, а значит цели на сезон не меняются и только усиливаются.

    «Брюгге»

    «Брюгге» в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов неожиданно переиграл дома «Байер» (1:0).

    В прошлом сезоне «горожане» также выступали в групповой стадии. Они попали в группу А вместе с «Манчестер Сити», «Лейпцигом» и ПСЖ. По итогу эту группу смерти удалось покинуть только с последней строчки.

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    • Нынешний сезон «Брюгге» начал неплохо, выиграв Суперкубок Бельгии в матче с «Гентом» (1:0). В чемпионате страны команда сыграла 7 матчей и сейчас занимает 3 место в турнирной таблице, отставая от лидера всего на 5 пунктов.

    «Брюгге» идет на серии из пяти побед. «Черно-синие» разгромили «Лувен» (3:0), одолели «Кортрейк» (2:1), «Шарлеруа» (3:1), «Серкль Брюгге» (4:0) и «Серен» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

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    «Порту» — «Брюгге»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.09.2022. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Порту» «Брюгге»?
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