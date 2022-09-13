«Порту»
В первом туре группового раунда «Порту» драматично проиграл в компенсированное время «Атлетико» (1:2) на выезде.
«Драконы» как обладатели Кубка Португалии и чемпионы страны сыграли в Суперкубке против «Тонделы», которую разгромили 3:0.
Коэффициенты матча Порту — Брюгге
В шести стартовых турах «Порту» одержал пять побед и потерпел одно поражение — от «Риу Аве» (1:3). Это позволяет ему занимать второе место с отставанием в три очка от лидера «Бенфики».
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Команда Консейсау довольно неплохо провела межсезонье: ей удалось сохранить состав в большинстве своем, а значит цели на сезон не меняются и только усиливаются.
«Брюгге»
«Брюгге» в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов неожиданно переиграл дома «Байер» (1:0).
В прошлом сезоне «горожане» также выступали в групповой стадии. Они попали в группу А вместе с «Манчестер Сити», «Лейпцигом» и ПСЖ. По итогу эту группу смерти удалось покинуть только с последней строчки.
Нынешний сезон «Брюгге» начал неплохо, выиграв Суперкубок Бельгии в матче с «Гентом» (1:0). В чемпионате страны команда сыграла 7 матчей и сейчас занимает 3 место в турнирной таблице, отставая от лидера всего на 5 пунктов.
«Брюгге» идет на серии из пяти побед. «Черно-синие» разгромили «Лувен» (3:0), одолели «Кортрейк» (2:1), «Шарлеруа» (3:1), «Серкль Брюгге» (4:0) и «Серен» (1:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.
Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.