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    «Аталанта» закрепится во главе турнирки

    «Аталанта» — «Кремонезе». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 11 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Кремонезе»
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    «Аталанта»
    11 сентября в рамках 6-го тура итальянской Серии А «Аталанта» в Бергамо сыграет против «Кремонезе». Стартовый свисток будет дан в 13:30 по мск. «Аталанта» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Сентября 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 13:30 Кремонезе Кремонезе
  • Кремона
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    «Аталанта»

    «Боги» провально провели прошлый сезон, финишировав лишь на восьмой позиции и остались без еврокубков. От заветной седьмой строки они отстали на три пункта.

    После пяти туров данного первенства команда из Бергамо единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 13 очков, выиграв четыре поединка и расписав одну мировую.

    Коэффициенты матча Аталанта — Кремонезе

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    В минувшем игровом дне она на выезде переиграла дебютанта лиги «Монцу» со счетом 2:0, тем самым продлив свою победную серию до трех матчей, где она пропустила только один гол.

    Календарь и таблица Серии А

    Отметим, что «Аталанта» из 11 последних поединков в чемпионате Италии выиграла шесть и проиграла только два. Дома она побеждала только раз за прошедшие семь игр чемпионата.

    «Кремонезе»

    «Кремонезе» вернулся в Серию А после 26 лет отсутствия, заняв второе место во втором по рангу дивизионе Италии. Команда начала свой сезон с матча Кубка Италии, где обыграла дома «Тернану» со счетом 3:2.

    А вот в чемпионате она выступает не лучшим образом, хотя выдала приличный стартовый поединок, уступив в гостях «Фиорентине» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 5-й компенсированной минуте матча.

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    • После этого «тигры» проиграли еще три поединка подряд и только в прошлом туре набрали первые очки в этом сезоне, расписав домашнюю мировую с «Сассуоло», сыграв 0:0.

    И с одним зачетным пунктом «Кремонезе» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, но от безопасной строки отстает всего на балл.

    Последний раз между собой эти клубы играли в 2016 году в Кубке Италии. И тогда «Аталанта» дома выиграла со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка на «Аталанта» — «Кремонезе»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.30.

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    На викторию «Кремонезе» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.50.

    «Аталанта» на старте чемпионата производит очень приятное впечатление, а «Кремонезе» пока не может освоился в полной мере в элитном дивизионе. Так что ставим в этой игре на викторию хозяев поле с форой в -1,5.

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    «Аталанта» — «Кремонезе»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на футбол. «Аталанта» закрепится во главе турнирки
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