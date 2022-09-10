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    Победа без разгрома?

    «Сампдория» — «Милан». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Серия А, 10 сентября 2022 года

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    Оливье Жиру
    10 сентября в Генуе «Сампдория» примет «Милан» в рамках 6 тура Серии А. Начало матча в 21:45 мск. «Сампдория» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Сентября 2022 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 21:45 Милан Милан
  • Милан
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    «Сампдория»

    Хозяева не одержали ни одной победы в этом сезоне. На их счету 2 ничьи и 3 поражения. С двумя баллами команда занимает 18 место в турнирной таблице Серии А.

    «Сампдория» проиграла «Аталанте» 1:3, а также уступила с разгромным счетом «Салернитане» 0:4 и «Вероне» 1:2.

    Коэффициенты матча Сампдория — Милан

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    Тем не менее ничьи с «Ювентусом» (0:0) и «Лацио» (1:1) можно считать неплохим результатом.

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    Все два пункта «Сампдория» набрала в домашних стенах. Также у себя она одержала первую победу в сезоне, когда выиграла у «Реджины» 1:0 в Кубке Италии.

    «Милан»

    «Милан» немного подпортил себе настроение ничьей с «Зальцбургом» (1:1). Перед этим команда Пиоли выиграла в миланском дерби с «Интером» (3:2).

    «Россонери» набрали одно очко в игре с лидером турнира «Аталантой» (1:1). Также была нулевая ничья с «Сассуоло» (0:0) и победа над «Болоньей» (2:0).

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  • 05/09/2022

    • В таблице чемпионата Италии «Милан» занимает 3 место. У клуба 11 набранных очков благодаря трем победам и двум ничьим. Гости третье по результативности в турнире на данный момент.

    Златан Ибрагимович, Анте Ребич, Алессандро Флоренци и Раде Крунич травмированы и не помогут команде.

    Прогноз и ставка

    За 6.00 букмекеры дают побед «Сампдории», за 1.52 они выставили победу «Милана». Ничья оценена коэффициентом 4.40.

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    «Милан» будет слегка уставший после недели ЛЧ. В прошлом туре у него было непростое противостояние с «Интером». Судя по всему, от гостей вряд ли стоит ждать крупной победы. «Сампа» постарается всеми силами противодействовать сопернику.

    Рекомендуемая ставка на этот матч, победа «Милана» + тотал меньше 3.5 за 2.26.

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    «Сампдория» — «Милан»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. Победа без разгрома?
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